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彭博：日央行對下周加息否存分歧

【明報專訊】彭博昨晚引述知情人士透露，日本央行官員認為消費者支出疲軟，使央行對下周政策會議應否加息的決定變得複雜。

日圓偏軟 兌美元跌至157

消息稱，一些央行官員認為應避免7月加息，以等待更多數據，確認消費者支出是否按預期回升。一些官員認為，日本央行應避免給人「過於鷹派」的印象。

知情人士同時補充，鑑於通脹仍與預期一致，部分官員對本月底會議加息持開放態度。這些官員認為，目前介乎0至0.1厘的政策利率相當低，鑑於未來存在許多不確定性，可能會錯失加息的機會。消息稱，當局會檢討直至會議結束前可取得的最新數據，並可能在會議的最後一刻才作出最終決定。受日央行對利率政策仍未有共識消息影響，日圓昨晚偏軟，兌美元跌至157水平。

市場預期，日本央行將在本月底的政策會議宣布削減買債計劃。知情人士稱，央行無意在買債規模方面，令市場出乎意料。

消息稱，令部分日本央行官員感到鼓舞的是，市場人士對央行削減買債的立場，有更好的理解。知情人士稱，央行官員意識到，許多市場人士目前預計，每月買債規模將在兩年內，由目前6萬億日圓（約380億美元），削減至3萬億日圓。知情人士稱，官員們亦預計，一旦債息大幅上升，央行將介入干預。

彭博指出，大多數日本央行觀察家預計，央行將在本月底的會議維持利率不變，因為若要削減買債，同時又提高借貸成本，政策將過於激進。

（彭博）

[國際金融]