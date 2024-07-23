黃雯怡：聯想受惠AI PC增長

全球PC市場持續復蘇，AI應用的發展有望推動PC換機熱潮。據CounterPoint數據，次季全球PC出貨量按年增長3.1%，聯想（0992）憑藉23.6%的市佔率和約4%的按年出貨量增長穩居PC廠商領軍位置。據群智預測，隨着AI CPU與Windows更新，預計2024年至2027年全球AI PC整機出貨量加速增長，期間年複合增速到達126%。聯想作為龍頭廠商，站在AI PC的風口上，已發報一系列AI PC產品，預期將成為這一輪換機熱潮的主要受惠者。

聯想此前發布2024財年第四季度業績，營收994億元（人民幣，下同），同比增長10%，表現亮眼，IDG、ISG及SSG收入同比分別增長6.8%、15.14%及10.37%。淨利潤17.8億元，同比增長118%，主要得益於業務AI化的發展。

調整後或再展升浪 上望12.2元

聯想近期以發行價1.43元發行11.5億份認股權證，作為戰略業務交易的一部分，初始行使價為每股12.31元，較現價溢價逾15%。該認股權證獲公司董事會主席、CEO楊元慶認購其中2.2億份，強化市場信心。公司股價自6月底以來，自高位12.26元回吐逾15%，料調整完成後有望再展升浪，建議10.5元買入，暫上望12.2元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]