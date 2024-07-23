moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

梁天卓：選科不如選興趣

【明報專訊】DSE上星期放榜，同學們應該都在煩惱選科和選大學的問題。關於如何選科和選大學，有KOL的「攻略」可謂十分吸睛：「唔怕入錯U，至怕讀錯科」！

經濟學人：理科回報高過文科

這「攻略」的背後是一篇《經濟學人》多年前的報道：「唔同科目，真係兩回事。理科嘅，差不多全部都年均回報10%以上，平均係12%回報……文科嘅？極少去到好高，可能得一兩個點會高過理科平均。而仲要有一大堆負回報，有個別仲要負到九彩。有啲係廿年平均計，每年輸15%，衰過你買港股幾十條街。《經濟學人》這類的分析報告一般都不如學術研究嚴謹。不嚴謹的其中一點是，這類分析一般都有所謂的「選擇性偏差」（selection bias）：劍橋法律系畢業的麥明詩前途一帆風順是因為她讀的是劍橋法律系？還是因為她是麥明詩？

另一點是該報告所分析的並不（完全）是畢業生在畢業後的工資有多少，而是讀不同大學不同學系的回報率有多少（average annual return on degree）。理論上，如果哈爾濱佛教大學的學費極低，其電腦工程科畢業生即使在畢業後收入平平，這科的回報率仍然可以是極高！再說白一點：入讀哈佛歷史系，跟隨的是研究歐亞歷史的頂級學者，即使入讀該系的回報率不高（但收入仍然可以不俗，因為哈佛的學費呀嘛……），你會放棄入讀哈佛讀歷史而轉入哈爾濱佛教大學讀其「回報率甚高」的電腦工程科嗎？

今天出路好學系 畢業時或有變

事實上，近年電腦工程畢業的回報率的確甚高，但是不少人卻認為ChatGPT等人工智能的冒起在不久將來可以取締不少電腦工程師的工作。換言之，今天出路好的學系，畢業時可能變了卦。所以我對同學們的建議是：不要選出路，選興趣。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]