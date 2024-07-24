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美准以太幣現貨ETF 首批昨上市 幣價曾升逾2% 熱度不及比特幣年初獲准

標籤：經濟

【明報專訊】繼美國證券交易委員會（SEC）今年1月批准比特幣現貨ETF（交易所買賣基金）上市後，日前再批准首批以太幣現貨ETF申請，並於周二（23日）開始交易。消息傳出後，以太幣最多升逾2%，突破3500美元（約2.73萬港元）關口。但與年初比特幣現貨ETF獲批後幣價急升相距甚遠，當時比特幣曾升逾一成。

明報記者 黃志偉

獲准上市的9個以太幣現貨ETF包括21Shares、Bitwise、富達（Fidelity）、富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）、貝萊德（BlackRock）、景順（Invesco）和VanEck；至於資產管理規模（AUM）超過93億美元的灰度投資信託（美：ETHE）也獲准轉為ETF，灰度以太幣迷你信託（美：ETH）亦獲得通過。上述以太幣現貨ETF分別會在芝加哥選擇權交易所（CBOE）、納斯達克或紐約證券交易所Arca上交易。

灰度投資信託准轉為ETF

今年5月底SEC已公布批出首批8隻以太幣現貨ETF申請的關鍵文件，不過相關表格獲批後，ETF發行人仍要獲得另一輪文件批准，即註冊聲明（S-1）生效後，以太幣現貨ETF才可開始交易。當時市場預計需時數周甚至長達3個月。

港今年4月已批准以太幣ETF

反觀香港證監會於今年4月批准首批虛擬資產現貨ETF，已包括比特幣和以太幣，並設有港元和美元櫃台，申請者之一華夏基金發行的兩款ETF產品更設有人民幣櫃台。從港交所網站顯示的相關ETF數據可見，單計港元櫃台，目前在香港上市的以太幣現貨ETF有博時以太幣（3009）、嘉實以太幣（3179）以及華夏以太幣（3046），而以太幣期貨ETF則有FA南方以太幣（3068）

港以太幣ETF資產規模

遠低比特幣ETF

以管理資產規模（AUM）計，本港上市以太幣ETF的AUM遠不及比特幣ETF。以同一發行商的產品為例，博時比特幣（3008）的AUM達11億元，遠多於博時以太幣約1.69億元；至於華夏比特幣（3042）與華夏以太幣的AUM，分別是10.9億元及1.24億元。

以昨晚最新幣價計，以太幣總市值已超越4200億美元，比特幣總市值則超越1.3萬億美元。