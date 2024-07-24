moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指跌166點 成交858億逾3個月低

標籤：經濟

【明報專訊】上周四內地三中全會結束後，市場繼續觀望本月底政治局會議將推出的具體經濟刺激政策，港股繼續窄幅波動，昨日早段最多上升72點，在90天線（17,716點）遇阻力，早市掉頭轉跌，全日以接近最低位收市，報17,469點，下跌0.94%或166點，連續第三日在250天線（17,461點）附近爭持。昨日港股成交縮減至858億元，為3個半月以來最低，分析認為成交縮減反映市場支撐力度不足，恒指或將重回第一季在17,200點以下的交易區間。

北水淨買入縮至不足1億

國指昨日收報6194點，下跌0.95%；科指下跌1.82%，收報3545點。北水淨買入縮減至不足1億元。A股昨日全線下滑，滬深300指數昨跌2.13%，見6個月以來最大跌幅。

大型科技股繼續自5月上升後的高位整固，美團（3690）跌2.64%，騰訊（0700）跌1.88%，與阿里巴巴（9988）合共拖累恒指跌68點。巴郡周一披露在比亞迪（1211）持股已降至5%以下，比亞迪昨跌3.09%，同系比亞迪電子（0285）跌4.74%，為表現最差藍籌。

科技股整固 內銀逆市回升

昨日港股各板塊普遍下跌，不過內銀逆市回升，市場指人行減息標誌新貨幣政策框架落實，有利內銀減少低質素貸款，另外市傳內銀將有新一輪存款利率下調，工商銀行（1398）升1.4%，中國銀行（3988）上升1.17%。

分析：恒指或重回17200點以下區間

第一上海首席策略師葉尚志表示，目前市場仍然觀望月底內地經濟政策，不過由於政策缺乏驚喜，市場氣氛淡靜成交量減，反映市場支持力度正在縮減，延續月中以來逐級緩步下跌的走勢。他指7月以來的日均成交為986億元，已低於今年首季時的993億元，展望恒指後市隨着市場流動性下降，或跌至今年首季在17,200點以下的交易區間，實際區間則視乎稍後內地公布政策，以及即將公布的第二季業績表現。