恒指跌166點 成交858億逾3個月低

北水淨買入縮至不足1億

國指昨日收報6194點，下跌0.95%；科指下跌1.82%，收報3545點。北水淨買入縮減至不足1億元。A股昨日全線下滑，滬深300指數昨跌2.13%，見6個月以來最大跌幅。

大型科技股繼續自5月上升後的高位整固，美團（3690）跌2.64%，騰訊（0700）跌1.88%，與阿里巴巴（9988）合共拖累恒指跌68點。巴郡周一披露在比亞迪（1211）持股已降至5%以下，比亞迪昨跌3.09%，同系比亞迪電子（0285）跌4.74%，為表現最差藍籌。

科技股整固 內銀逆市回升

昨日港股各板塊普遍下跌，不過內銀逆市回升，市場指人行減息標誌新貨幣政策框架落實，有利內銀減少低質素貸款，另外市傳內銀將有新一輪存款利率下調，工商銀行（1398）升1.4%，中國銀行（3988）上升1.17%。

分析：恒指或重回17200點以下區間

第一上海首席策略師葉尚志表示，目前市場仍然觀望月底內地經濟政策，不過由於政策缺乏驚喜，市場氣氛淡靜成交量減，反映市場支持力度正在縮減，延續月中以來逐級緩步下跌的走勢。他指7月以來的日均成交為986億元，已低於今年首季時的993億元，展望恒指後市隨着市場流動性下降，或跌至今年首季在17,200點以下的交易區間，實際區間則視乎稍後內地公布政策，以及即將公布的第二季業績表現。