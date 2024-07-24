匯豐料未來數月更多內房政策出台

料美9月減息1次 明年減3次

對於拜登退出選舉對美國股市和美元走勢影響，他稱現時言之過早，但認為無論哪位總統當選都需面臨龐大財政赤字，屆時息率或會繼續高企。該行預計今年9月減息1次，明年減息3次，意味明年底美國息率仍會維持在4.25厘左右。

稱AI概念板塊將見頂

看好內地基建

股票市場方面，匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）表示，人工智能相關概念板塊升浪快見頂，主要由於盈利或未能進一步增加，加上相關監管法規影響。他續稱，台灣製造人工智能領域最先進的晶片，與韓國主力生產的記憶體有所不同，若AI相關股票出現整固，台灣會受到更大衝擊。同時，韓國股票在過去兩年中未像台股般大漲，給予韓國股票「增持」評級，而台股則是「減持」。

他又表示，現時港股的地產和銀行板塊受息口問題影響，而且內房仍是很大障礙。不過，他留意到內地互聯網板塊繼續有可觀盈利增長，國內出遊服務行業全年收入亦有所上調，而且部分國內基建相關公司成長較好，故更看好這些行業。

另一方面，匯豐亞洲外匯研究部門主管周淑芬認為，由於美元債券高收益率導致大量資金從中國流出，相信資金流出壓力仍會持續一段時間，料今年底人民幣兌美元匯率是7.30。