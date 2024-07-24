moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人行全面減息 大行料今年續降

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行周一下調1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）0.1厘，分別為10個月和4個月以來首次，匯豐報告指出，人行在三中全會後出乎市場預期減息，或是為表明當局積極支持經濟增長的立場，繼續視支持短期經濟增長為優先項目。在貨幣政策更好地協調下，財政政策將繼續為經濟增長帶來支持，市場注視本月底政治局會議的加強經濟支持政策，該行預期人行在今年內將再減息0.1厘。

匯豐料今年再減息0.1厘

中金公司報告則指出，本月降息或為今輪貨幣政策進一步放鬆的起點，目前美國通脹、就業和經濟動能降溫，若下半年轉向減息而且幅度較大，將打開內地貨幣政策進一步寬鬆的空間，中短期利率可能會進一步下降。

中金指出，現時融資需求和貨幣增速放緩，新增資金減少，現有資金資本回報率下降。若要經濟進一步修復，中金認為政府需要提高槓桿借債，通過財政政策激發企業內生需求，扭轉市場預期推動貨幣增速企穩回升，提高現存貨幣的流通速度來重新提高資本回報率。短期而言，財政政策「一蹴而就」的概率較低，仍需關注後續財政政策力度是否有所調整。

中金：修復經濟 需提高槓桿借債

人行本月沒有下調中期借貸便利（MLF）利率，是次LPR下降首次由逆回購利率帶動。摩根士丹利報告指出，人行正在從信貸增長為本的貨幣政策框架轉移，容許上一季社會融資增量放緩，是次減息抵消融資放緩的貨幣緊縮影響，亦在第二季經濟數據持續放緩下，為市場氣氛提供支持。

人行行長潘功勝上月指出，部分銀行LPR報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率，摩根士丹利指出，大型製造商和基建項目獲約2厘利率並不少見，低於1年期與5年期LPR的3厘至4厘，內地將LPR下調0.1厘，可更好與最佳貸款利率與現時利率環境連結。是次減息幅度不大，對銀行淨息差影響有限，而新政策框架可在LPR漸降同時，讓銀行根據貸款需求、資本使用和風險情况，為各貸款進行定價，提升風險溢價以支持貸款收益率。