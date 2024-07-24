美的申港上市獲中證監備案

【明報專訊】A股上市公司美的集團（深：000333）申請港上市獲中證監備案，最多可發6.5億股，或成今年集資額最大IPO。按美的昨日收市價62.38元（人民幣，下同）計，最多集資額可逾405億元，有機會問鼎今年新股王。