Now E：英超西甲1年通行證2480元

與上季「賽季通行證」價格相同

12個月計劃則提供「限時優惠價」，承惠2480元（每月平均207元），與上球季Now E提供的「賽季通行證」價格相同。Now E官網顯示為Now E客戶而設，由即日（23日）起至8月31日。

據介紹，12個月通行證除了包括英超及西甲2024/25年度足球賽事外，亦包括Now Sports Premier League TV、曼聯球會節目MUTV及Now668賽馬頻道。

換言之，球迷看完英超西甲賽季後（約每年5月中旬）、餘下合約期就仍有其他體育賽事可觀看。儘管有關「限時優惠價」指為Now E客而設，但並非Now E客戶的本報記者嘗試訂購服務時，亦能成功進入付費步驟。

Now E官網又提到，網上訂購後可透過包括「Now 隨身睇」和「Now TV」智能電視應用程式，以及 Now TV網站觀看賽事，而且可在Now E盒子安裝「Now TV」智能電視應用程式亦可收看賽事。至於Now TV原有、以「簽死約」形式提供英超西甲賽事轉播，按24個月計劃並計及回贈，平均月費是261元，但因用機頂盒觀看、技術採用光纖網絡專線，速度與穩定性較串流服務為佳。