內媒：Temu半年GMV增至200億美元 拼多多否認

美關稅豁免政策 帶動高速發展

報道指出，Temu能高速發展的其中一個關鍵要素，便是美國的「最低限度條款」關稅豁免政策，美國個人消費者只要購買價值800美元或以下的進口商品，就可以免除關稅。而Temu和中國服飾電商SHEIN都是美國「最低限度條款」關稅豁免政策最大受益者。

Temu據報冀今年美GMV佔比降至30%

報道引用美國海關數據顯示，2023年高達10億個包裹是透過「最低限度條款」進入美國，其中三分之一來自Temu和Shein。

不過，報道指出，隨着美國或會取消上述豁免規則，Temu希望今年將美國的GMV佔比從60%降至30%。

事實上，《金融時報》月初便曾引述消息人士報道，指歐盟委員會本月將建議，取消電商平台向消費者寄出貨品價值150歐元（逾1250港元）或以下包裹的免關稅優惠，報道指有官員表明，雖然措施適用於所有非歐盟電商平台，但主要針對Temu、阿里巴巴（9988）旗下全球速賣通和主要銷售服飾的Shein。