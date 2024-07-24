港次季廣告開支升2%至逾74億

社媒廣告開支升22%稱冠

按媒體渠道劃分，今年上半年社交媒體的廣告開支升幅始終是眾媒體之冠，於第二季繼續有按年升22%的良好表現。其中Instagram及facebook均錄得按年雙位數升幅，分別增加42%及12%，流動廣告及桌面電腦均按年升3%。而在傳統媒體中，戶外廣告及電台分別較去年同期升15%及6%，電視及報紙則錄得按年13%及16%下跌。

今年上半年，藥物及醫護，銀行、信用卡及投資服務，浴室及家居用品分列「十大最高廣告支出行業」前3名。其中藥物及醫護於第二季的廣告開支按年升15%，排名由去年同期第二名升至首名，在「十大最高廣告支出品牌集團」中，生物醫藥公司葛蘭素史克的廣告開支亦按年升27%。雖然排名第二的銀行、信用卡及投資服務錄得按年3%輕微跌幅，但恒生銀行逆勢以按年6%升幅成為廣告開支最高的銀行。此外，第二季廣告支出升幅最大的行業為時裝及飾物，按年增長21%。

admanGo表示，展望下半年，隨着奧運熱潮及傳統暑期消費旺季來臨，加上今年7月開始提高內地居民旅客行李物品免稅額度等各種有利因素，預料各行業將投入更多資源作宣傳推廣，本地廣告開支有望在第三季繼續穩步向上。