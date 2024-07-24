Tesla馬斯克：明年生產人形機械人

冀2026年為其他公司量產

馬斯克多次強調，Tesla是AI及機械人公司，不是單純汽車公司。隨着電動車業務下滑，Tesla的AI業務變得重要。50 Park Investments創辦人Adam Sarhan稱，Tesla估值真正變數，在馬斯克能否令市場相信Tesla是人工智能及自動駕駛技術領導者，這種敘事轉變，有助於為Tesla估值較傳統車企昂貴提供理據。市場等待周二收市後Tesla和Alphabet（美：GOOG）公布業績，美股三大指數早段窄幅上落。Tesla股價早段跌逾2%。受汽油需求疲軟等影響，國際油價續跌，布蘭特期油午夜前跌穿每桶82美元，紐約期油跌穿每桶78美元，是逾一個月低位。

可口可樂季績勝預期 股價新高

受加價措施推動，可口可樂公司（美：KO）次季收入及每股盈利勝預期，並上調全年可比收入及盈利增長預測，其股價早段升逾1%，高見66.04美元創新高。彭博社指可口可樂持續提高產品價格，次季其全球市場產品平均加幅為9%，北美市場產品價格更上調11%。整體而言，全球產品銷售數量增加2%，符合預期，但北美銷售數量下降1%。此外，受工資上漲及服務需求疲軟等影響，聯合包裹服務（美：UPS）季度收入及盈利遜預期，股價早段挫13%，是15年來最大盤中跌幅。

（綜合報道）

[國際金融]