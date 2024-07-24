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姜靜：英鎊溫和看漲 短期有回調壓力

【明報專訊】英鎊在過去兩周突破多個技術阻力位，兌美元一度攀上1.30關口，成為今年表現最好主要貨幣。美國商品期貨交易委員會數據顯示，英鎊多倉增速加快，截至7月16日的一周，淨多倉達創紀錄水平。英鎊走强，除英國經濟前景有改善外，多方面優勢亦助英鎊跑贏其他主要貨幣，包括短期內政局更穩定、服務通脹更頑固、央行官員對開啓減息周期採取更謹慎立場等。

市場估計未來英國大幅財政擴張的空間有限，加上由於工黨獲得大多數席位，英國被視為在未來幾個月中擁有較為穩定政局主要經濟體，對英鎊有溫和提振作用。同時，英國頑固服務通脹，以及對薪酬上調引發的憂慮，促使投資者減少對英央行8月減息的押注。

另一方面，儘管平均周薪按年增幅繼續放緩，但有分析指早前最低時薪的上調或有較預期大的影響，加上工黨政府承諾2025年將進一步提升最低時薪，並為公務員上調薪酬，或增加「薪資-價格螺旋」引發第二輪效應的風險。因此，官員遲遲未加入鴿派陣營，並稱在減少貨幣政策限制性前，需要更多證據顯示通脹的持續性正在減弱，同時市場對減息的押注從月初的六成跌至目前約四成。

總體而言，英鎊最近的上漲有充分的依據，不過由於技術上已屬超買，加上8月有減息的可能性，不排除短期內有調整的壓力。筆者估計英鎊兌紐元、歐元等仍有上升空間，但需要耐心等待更好的買入點。中期而言，對英鎊維持溫和看漲，主要是由於當地通脹壓力猶存，英國央行政策利率或保持相對較高的水平更長時間。另外，隨着實際工資上升，消費者信心持續回穩，7月GfK消費者信心指數更升至近3年最高位，預示經濟前景或持續改善。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]