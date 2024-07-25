日圓大升兩天 兌港元企穩5算 套利交易現平倉潮 圓匯月初至今累升5.6%

明報記者

繼周二每美元兌日圓曾貶值0.94%後，昨更曾貶值逾1%，失守154，連續貶值3日，至於兌港元，每百日圓兌港元亦曾升逾1%，升值至5.07，連續3日升值。自月初觸及近40年低位以來，日圓至昨晚已反彈5.6%，7月11日及12日日本央行疑進行多輪干預，加上美國總統候選人特朗普及多名日本政界人物對日圓匯率評論，都助長了是次日圓反彈浪。報道引述分析員指出，進入本周，套息平倉交易更明顯，顯示大量日圓空倉正承受來自日本財務省入市撐日圓的壓力，事實上，愈來愈多日本政界人士公開表示，日圓不受限制的貶值將帶來相當的經濟危機。

每美元兌日圓曾失守154

近年來日本實行超低利率，令日圓成為套息交易主角，投資者透過借入低息日圓，然後投資高息貨幣以至股市，以獲取利差交易，甚至股匯雙贏，美元及美股創新高便是最大得益者。然而，隨着投資者押注日本將加息及當局進一步干預匯率的可能性增加，相信愈來愈多投資者拆倉。

路透引述消息指出，日本央行下周議息時，將公布縮減買債計劃，將未來幾年債券購買規模大致減半，同時日央行亦可能討論會否加息，而加息將取決於央行官員希望等待多長時間，以明確消費是否復蘇，並使通脹穩定在2%目標水平。

彭博：30%受訪經濟學家料月底加息

彭博訪問48名經濟學家中約有14名（近30%）預計，日央行行長植田和男領導的日央行理事會在7月31日結束會議時，將政策利率從目前的0至0.1厘上調，另有27%受訪者預計日央行將9月加息，高於上次調查的19%；35%受訪者認為加息在10月份進行。值得注意，約94%受訪者表示，在他們的風險預測中，7月將是最早加息的時間。

報道引述知情人士說，一些日本央行官員覺得7月份不加息是一種選擇，認為可再等候即將發布的經濟數據，以確認消費者支出是否如預期般回升。