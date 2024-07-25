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恒指失250天線 成交續不足900億

標籤：經濟

【明報專訊】港股續缺乏炒作主題，套息交易平倉推升日圓，亞洲股市全線受壓，恒指午後跌逾200點創3個月低位，收市跌158點，報17,311點，250天線得而復失，日圓平倉盤帶走資金，大市成交連續兩日不足900億元，昨天只有868億元。

內需股疲弱，周大福（1929）季度數據轉差，遭多家大行降目標價（見另文），股價跌逾6%，農夫山泉（9633）再插逾7%，為最差藍籌，連帶啤酒股潤啤（0291）、百威亞太（1876）也齊挫逾半成。

隔晚美股反覆偏軟，港股昨低開14點後曾短暫倒升47點，但隨即再掉頭向下，上證更曾失守2900點，見5個月低位，拖累恒指午後跌幅擴大，一度挫218點，收市跌158點或0.91%，收報17,311點，國指跌52點或0.85%，收報6142點，科指跌53點或1.52%，收報3491點。

北水淨流出 多隻科技股捱沽

北水南下合計淨流出7600萬元，終止連續4日流入，但科技股成北水沽貨對象，騰訊（0700）遭淨沽2.48億元，美團（3690）更被沽4.37億元，快手（1024）及小米（1810）亦分錄得近6800萬元及逾3200萬元淨沽，科技股昨午後跌勢亦加劇，美團跌逾4%，小米跌2.5%，京東（9618）跌近2%，騰訊亦跌近1%，阿里巴巴（9988）靠穩，網易（9999）逆市升4.6%，為表現最佳藍籌。

農夫山泉跌逾7% 見上市新低

內需股弱勢持續，農夫山泉據報大桶水進貨價上調兩成，股價跌7.1%至30.75元，見上市新低，被多家大行下調目標價；周大福亦跌6.6%，見3年低位，潤啤跌逾6.3%，百威跌5.1%。Tesla績後挫逾7%，「蔚小理」跌4%至5%，內地電動車企要求歐盟舉行聽證會對關稅抗辯，比亞迪（1211）跌2.3%，吉利（0175）跌1%。

分析：縮量陰跌未變 或現恐慌拋售

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指連跌第二日，大市成交量持續偏弱不足870億元，縮量陰跌走勢格局未改，如果情况未能改善，可能要通過恐慌拋售來將潛在沽壓釋放，後市有可能跌到首季的低位，即17,200點以下。