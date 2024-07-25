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ASMPT次季少賺56% 績差兼削派息 股價挫兩成

標籤：經濟

【明報專訊】半導體製造公司ASMPT（0522）昨開市前公布第二季業績，期內純利錄得1.35億元，按年跌56.1%，差過市場預期；經調整盈利按年跌55.5%至1.37億元，按季亦跌23%。受惠於半導體解決方案（SEMI）分部增長，部分被表面貼裝技術解決方案（SMT）分部的跌幅所抵消，期內銷售收入按季增長6.5%至33.4億元，按年跌14.3%。

ASMPT擬派每股中期息0.35元，按年跌42.6%，業績遜預期兼削派息，昨股價曾低見86.05元，收市報88元，跌23.1%，成交11.72億元。集團第二季新增訂單總額按年增3.5%至31.2億元；毛利率按年微跌0.06個百分點至40%。集團預期，第三季銷售收入將介乎3.7億至4.3億美元，低於市場預期的5.025億美元，以中位數計按年跌9.9%，按季跌6.4%，主要因SMT分部的銷售收入下降所致。

ASMPT行政總裁黃梓达在業績會表示，對先進封裝（AP）前景仍非常樂觀，但因消費支出不溫不火，主流的SEMI復蘇需時較預期多。他續稱，由於SMT主要領域，即汽車及工業市場表現疲軟，故分部業務面臨一定阻力，預期今季SEMI分部營收持平，整體收入或按年跌約10%，按季跌逾6%，訂單量亦會按季錄單位數跌幅。不過，他留意到主要針對消費者應用的打線接合及混合接合業務好轉，是SEMI復蘇早期跡象，相信業務已觸底。

黃梓达稱集團確保全球營運遵守所有適用法律法規，雖目前中國市場的銷售收入佔比升至36%，但早前與半導體製造設備相關的貿易限制，主要涉及前台集成電路生產設備，SMT則屬後端工具，例如包裝生產設備則不受影響，認為當前發展仍算正面。