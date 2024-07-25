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LVMH：內地客轉到海外購奢侈品 上半年純利跌14％ 亞洲銷售跌幅按季擴大

標籤：經濟

【明報專訊】奢侈品巨擘LVMH（法：MC）公布，今年上半年純利按年跌14.3%至72.67億歐元，差過市場預期，收入亦按年跌1%至416.77億歐元；第二季銷售額跌1%至209.8億歐元。集團於亞洲（日本除外）第二季銷售額按年更跌14%，跌幅較第一季的6%擴大。集團指中國消費者正將奢侈品消費轉至海外市場，帶動日本和歐洲的銷售額表現。至昨晚9時，在歐洲掛牌的LVMH股價挫3.8%，報665.5歐元。

包括中國亞洲市場銷售跌14%

上半年，LVMH於美國及歐洲市場銷售額分別增長2%及4%，日本市場更大增57%，而包括中國為主的亞洲市場銷售跌14%。LVMH財務總監Jean-Jacques Guiony表示，難以估計中國市場表現，但日圓疲軟，看到很多中國消費者留待到日本旅行時購買集團的產品，反映內地消費者對旗下品牌仍充滿興趣，而且未有減弱迹象。不過，日本銷售急增卻未有緩解集團的利潤率收窄壓力。

另外，集團旗下包括Louis Vuitton和Christian Dior品牌的時裝和皮革製品部門受匯率波動影響，今年上半年收入按年跌2%，以固定匯率計只增長1%；包括Sephora在內的香水及化妝品部門收入升3%，以固定匯率計升6%，兩部門表現均差過市場預期。

匯率波動 時裝和皮革製品收入跌2%

LVMH主席兼行政總裁Bernard Arnault就稱，在不確定的地緣政治和經濟環境下，今年上半年的業績反映集團的韌性，有信心下半年繼續鞏固在奢侈品市場的全球領導地位。

事實上，今年以來不少奢侈品牌在中國的表現明顯放緩，包括Burberry（英：BRBY）截至6月29日首財季中國市場同店銷售額跌21%；卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）第二季大中華區銷售額按年跌27%，集團亦指大中華區銷售下降，反映消費者信心較低；鐘表集團Swatch（瑞：UHR）預料至今年底中國市場仍面臨挑戰。此外，Gucci母公司開雲集團（Kering）（法：KER）今年4月公布首季業績時亦提到，亞太區銷售明顯下滑，中國樓市低迷和青年失業率較高，影響高端時尚用品的消費意欲，預期第二季不會出現明顯改善。

明報記者 蕭嘉聰