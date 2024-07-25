Tesla利潤連跌兩季 股價挫12％ 料交付量「顯著低於」去年 多項計劃成果未明

拖累納指跌2％ 「蔚小理」急挫

受Tesla季績拖累，加上市場關注Alphabet為AI等巨額開支的可持續性，主要科技股早段普遍下跌，以科技股為主的納指跌2%，標普500指數跌逾1%，而道指跌逾300點。在港上市的中國電動車股受壓，小鵬汽車（9868）昨股價跌5%、蔚來（9866）及理想汽車（2015）跌約4%，比亞迪（1211）跌逾2%。

今年以來，Tesla的電動車交付量一直下跌。該公司的應對措施，是減價及提供優惠貸款等進行促銷。Tesla會計主管Vaibhav Taneja表示，客戶最關注的是負擔能力，因此在第二季提供具吸引力的融資選擇，以抵消持續高利率的影響。該公司次季汽車銷售收入仍按年跌7%，不過由於儲能業務收入大增，加上碳權銷售收入較預期高，次季整體收入按年增長2%至255億美元，略高於預期。

經調整營業利潤率3年來最低

電動車交付轉弱之際，Tesla又要應付AI基礎設施的支出飈升，以推動自動駕駛業務，以及人形機械人的發展。此外，該公司4月宣布計劃裁員一成，也產生大量重組費用。Tesla第二季利潤按年大跌45%至14.8億美元。經調整的營業利潤率降至14.4%，是3年來最低。

馬斯克：自動駕駛望年底前獲中國歐盟批准

AJ Bell投資分析師Dan Coatsworth指出，Tesla已連續4個季度未達利潤目標，關於Robotaxi、人形機械人和自動駕駛的討論，為投資者提供了令人興奮的話題，但遠水不能救近火。

行政總裁馬斯克強調，專注於短期業績的股東，是「找錯了公司」。他昨日表示，Tesla的全自動駕駛（FSD）系統有望在今年底前獲中國及歐盟批准。

不過在中國電動車市場，輔助駕駛系統的競爭也趨於激烈。中國政府支持部分企業，推出有限度的輔助駕駛技術。目前Tesla用於高速公路導航的Autopilot自動輔助駕駛功能，已可在中國內地使用，但尚未支援FSD，後者是Autopilot的升級版。私募股權基金Mobility Impact Partners的北美合伙人Shay Natarajan指出，Tesla目前的自動駕駛技術，某程度落後於其他中國對手的同類產品，並讚揚蔚來的自動駕駛技術卓越，月費卻是Tesla的FSD在美國收費的一半。

除Tesla以外，Alphabet也加強自動駕駛領域的發展，計劃向旗下的自動駕駛技術公司Waymo注資50億美元。不過通用汽車（美：GM）表示，由於監管的不確定性，旗下自動駕駛公司Cruise將無限期押後無人駕駛汽車Origin的生產。馬斯克認為，這是由於GM的自動駕駛技術不行。

（綜合報道）

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