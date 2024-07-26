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套息平倉日圓大升 刺激人民幣見兩月高

【明報專訊】雖然人行昨下調1年期中期借貸便利（MLF）利率，不過市場預期日央行或下周三加息，套息交易平倉提振日圓上升，彭博引述交易員稱人民幣沽盤情緒受日圓大升打擊，推升人民幣匯價，在岸人民幣昨日下午最多曾升526點子（1元等於1萬點子），創7個月最大升幅，升見7.21的約兩個月高位。

交易員表示，日圓下午時段升幅擴大，人民幣在岸市場有銀行自有交易美元沽盤湧現，同時中資大行有美元賣盤推升在岸人民幣；交易員向本報記者稱，近月中資行一向甚少拆出人民幣頭寸，離岸人民幣流動性一向偏緊，適逢套息交易平倉潮，推動離岸人民幣升勢。截至昨晚8時，在岸人民幣報7.218，上升446點子，離岸人民幣報7.2210，上升437點子。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，受日圓走強和美國國債收益率下跌影響，離岸人民幣反彈。及後需要關注人行會否調整存款準備金率，8月和9月將有1萬億元中期借貸便利到期，估計人行或借機透過降準向市場注入流動性，短期離岸人民幣繼續留意7.258至7.291的波動範圍。

內地減息導致人民幣低於美元債息差距擴大，為今年人民幣走弱主因，昨日10年期中國國債孳息率下跌1.7點子（1厘等於100點）至2.18厘，收市價續為2002年以來收市新低，不過同期美債息下跌，令中美息差收窄4.46點子。興業銀行首席經濟學家魯政委指出，近期逆回購、MLF利率調降，2年至5年期銀行存款利率下調幅度更大，商業銀行負債成本壓力下降，將進一步打開債息潛在下行空間，但短期仍需關注人行借券沽出的金額和期限。