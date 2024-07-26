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恒指隨外圍挫306點 險守17000

標籤：經濟

【明報專訊】美股隔晚重挫，不少科技股遭到拋售，避險情緒升溫，同時日本央行下周議息或討論加息，大量借入低息日圓、買其他資產的套息交易「平倉」，資金重回日圓，日圓匯價昨曾升逾1%，每百日圓兌港元高見5.1水平，是兩個半月高位。亞太區股市近乎全線向下（見表），日本股市大跌逾3.1%，見近兩個月低位，連跌第4天，韓國、澳洲、新西蘭股市跌幅都超過1%，內地上證綜合指數繼續在超過5個月低位，台灣股市因颱風連續兩日休市；港股連跌3日，至近3個月低位、一度失守萬七關。

日股大跌3.1% 台股打風休市

恒生指數昨天全日向下，低開50點後，下午跌幅曾擴大至346點，失守17,000點關口，尾市略為收復失地，收市報17,004點，跌306點；國企指數和科技指數都跌約2%。大市成交升至1057億元，為兩周新高。

北水淨流出47億 連續兩日沽貨

科技股普遍有沽壓，美團（3690）跌逾5%至近兩個月低位，是表現最差藍籌。騰訊（0700）跌逾3%至近兩個半月低位。半導體設備生產商ASMPT（0522）季度業績和指引令市場失望，股價連續兩天急瀉，昨再跌逾10%，重返今年初以來低位。內地減中期借貸便利（MLF）等利率，雖然部分大型銀行同時減存款利率，但內銀股仍然偏軟，「工中建農」四大行都跌逾1%，招行（3968）更跌逾3%。

資源股亦明顯向下，金礦股跟隨金價回落，紫金礦業（2899）跌逾5%，招金礦業（1818）更重挫10%。部分太陽能和家電股逆市向好，升幅最大藍籌是信義光能（0968）升3%，海爾智家（6690）抽高5%見兩星期高位。

跌市持續，「北水」經港股通南下亦連續兩日淨流出，是近半年來首次，昨天淨流出更大增60倍至46.6億元，是4個月以來最多（見圖）。資金大舉沽出指數ETF，例如盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）、恒生國企指數ETF（2828）分別錄21.2億、10億和7.4億元淨流出。內地投資者趁低吸納騰訊，錄淨流入5.5億元，建行亦吸資1.2億元。

分析：或下試16600至16800點

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，日圓拆倉潮只有短期影響，更重要是投資者對內地第二季經濟表現和政策力度不足感到失望，大市未來繼續觀望會否有更多穩定經濟的政策，以及藍籌股等重要公司未來1個多月將發布的業績，恒指暫時仍在「尋底」，估計或下試16,600點至16,800點，即使反彈，預期17,500點已見明顯阻力。