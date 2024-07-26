港交所陳翊庭：新股市場有復蘇迹象

多間潛在特專公司籌備上市

陳翊庭昨於「香港交易所未來科技峰會」表示，該所於過去一年於提升市場效率和流動性方面均推出不同措施，當中包括啟動全新的新股結算平台（FINI）、引入新的庫存股機制，以及公布惡劣天氣下維持交易的安排等，相信上述改革會進一步提升香港市場的吸引力和國際的競爭力。

港交所於去年3月推出特專科技公司（俗稱18C）上市機制，為未有盈利能力的特專公司提供上市集資的渠道，首隻特專股晶泰科技（2228）亦於上月出現，智能汽車方案商黑芝麻國際亦於上月通過上市聆訊，意味着隨時進行可公開招股（IPO）。

陳翊庭又透露，現時仍有很多潛在特專公司正籌備上市，相信將會遞交申請。

陳翊庭亦提到，中證監副主席方星海先前已表示，將會加快對內地企業境外上市的備案速度，以支持更多內地龍頭企業赴港上市，表示上市申請的備案提速值得期待。

據會計師事務所安永6月中發布的《中國內地和香港IPO市場》報告顯示，若以數量計本港今年上半年IPO數目全球交易所排名第四。但其集資額為121億美元，按年跌32%，其集資額排名由去年上半年的第六，跌至今年同期的第十。