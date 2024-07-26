帶貨一哥董宇輝離任 東方甄選提回購5億

【明報專訊】前明星主播兼直播帶貨一哥董宇輝（圖）一直被戲稱為東方甄選（1797）最大不確定因素，東方甄選昨公布，正式與董宇輝分道揚鑣，董宇輝決定不再擔任公司僱員及離任公司一個合併聯屬實體「與輝同行（北京）」的高級管理層。同時，東方甄選以7658.55萬元（人民幣，下同）向董宇輝出售「與輝同行（北京）」100%股權，並將該公司餘下未分配溢利分派予董宇輝，以作為主席俞敏洪及集團對董宇輝所作貢獻的感謝及讚賞。東方甄選指出，其離任乃由於董宇輝的職業抱負、對其他事業的投入及個人時間安排，於2024年7月25日生效。
值得留意，去年東方甄選爆出有關董宇輝的「小作文」風波後，引發公司股價大跌兼「掉粉」逾兩百多萬，更要撤換涉事管理層等。公司公布董宇輝離任消息後，隨即披露有意於市場上進行不超過5億元人民幣的回購。不過回購似乎未能阻止股價跌勢，母公司美股新東方（美：EDU）盤前插水5.83%，報70.05美元。東方甄選昨收升4.2%，報12.4元；港股新東方（9901）昨收跌0.26%，報57.5元。
東方甄選稱，根據上市規則及本公司組織章程細則，俞敏洪就董宇輝收購「與輝同行（北京）」的結算代價作出安排。為維持與輝同行的正常運營，公司將向與輝同行免費提供自主研發的信息系統。
就相關代價安排，俞敏洪在網絡回應稱，已懇請董事會及薪酬委員會並取得同意，把與輝同行的全部淨利潤獎勵給董宇輝，董宇輝持有與輝同行所需的股權購買款項，他會按符合上市公司規則和公司章程予以安排支付。集團將透過「東方甄選」品牌繼續經營並拓展其自營產品及直播電商業務。