帶貨一哥董宇輝離任 東方甄選提回購5億

值得留意，去年東方甄選爆出有關董宇輝的「小作文」風波後，引發公司股價大跌兼「掉粉」逾兩百多萬，更要撤換涉事管理層等。公司公布董宇輝離任消息後，隨即披露有意於市場上進行不超過5億元人民幣的回購。不過回購似乎未能阻止股價跌勢，母公司美股新東方（美：EDU）盤前插水5.83%，報70.05美元。東方甄選昨收升4.2%，報12.4元；港股新東方（9901）昨收跌0.26%，報57.5元。

東方甄選稱，根據上市規則及本公司組織章程細則，俞敏洪就董宇輝收購「與輝同行（北京）」的結算代價作出安排。為維持與輝同行的正常運營，公司將向與輝同行免費提供自主研發的信息系統。

就相關代價安排，俞敏洪在網絡回應稱，已懇請董事會及薪酬委員會並取得同意，把與輝同行的全部淨利潤獎勵給董宇輝，董宇輝持有與輝同行所需的股權購買款項，他會按符合上市公司規則和公司章程予以安排支付。集團將透過「東方甄選」品牌繼續經營並拓展其自營產品及直播電商業務。