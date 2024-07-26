香港電訊中期多賺近2%

以業務分部來看，期內電訊服務收益按年增3.2%至120.63億元；其中企業客戶訂單按年升27%至約25億元，而在內地的企業業務收益增長51%。至於收費電視服務收益按年跌2.1%至11.8億元，已安裝收費電視用戶數目為143萬個。

另外，流動通訊服務收益按年增4.6%至39.90億元，惟產品銷售跌14.5%至9.86億元，流動通訊總收益為49.76億元，按年相若。許漢卿指出，後付客戶人數按年淨增5萬名，6月底達343.3萬，其中5G佔比提高至46%，而漫遊總收益按年升55%，帶動整體後付客戶ARPU（每名客戶平均消費額）升2%至192元。許又透露，上半年期漫遊收益已恢復至2019年疫情前98%，而出境漫遊收益更超過疫前水平。

集團期內融資成本淨額按年增18.1%至10.92億元。另截至6月底止，總債務對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為3.42倍，財務總裁潘智豪提到，若加上早前公司出售無源光纖網絡業務股權所得的8.7億美元（約67.9億港元）現金，總債務對EBITDA將降低至2.92倍。他續稱，所得款項可償還明年到期的5億美元債券和後年部分債務，故今明兩年公司沒即時融資需要。

據中期業績簡布顯示，香港電訊於2026年需償還銀行貸款和債券分別是10.89億美元和7.5億美元，2027年則分別是14.82億美元和2.13億美元。截至6月底止，固浮息率比例為55比45，實際利率升至4.26%，平均債務年期為3.4年。