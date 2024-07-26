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fb旗下Reels日分享35億次 將更易WhatsApp分享

【明報專訊】Meta（美：META）旗下社交平台facebook（fb）今年踏入20周年，facebook總監Tom Alison表示，為了與時並進，facebook需要更切合年齡介乎18至29歲年輕成人（young adults）的需求，以及積極發展由人工智能將帶來的巨大新產品功能。

攻年輕成人 拓人工智能新產品功能

他表示，年輕用戶特別喜歡與他人分享內容，尤其是連續短片（Reels）促成的新形式社交行為，現時用戶每日透過Meta旗下應用程式分享Reels的數量高達35億次，因此更新旗下核心產品，用戶現在可更輕鬆地將facebook上收到的Reels和其他推薦帖子，分享到WhatsApp等即時通訊應用程式。

影片體驗方面，Meta用戶觀看影片的時間在平台上錄得持續增長，佔用戶在facebook和Instagram上的使用時間超過60%，Reels仍是增長的主要推動力。Meta已在全球改善影片體驗，包括更新全螢幕影片播放器、跳過長影片的滑塊功能等，幫助用戶更易探索感興趣的影片，並透過影片建立連結分享。

他又稱，Meta已升級Reels和動態消息的排序技術，更有效提供推薦內容，未來一年推薦技術將支援更多產品，包括整個影片生態系統、動態消息等，目標在2026年底擁有全球最佳的推薦技術。他舉例，程式會不時詢問用戶會否想看更多或更少相關的內容，了解用戶的取向，通過回應改善AI的應用，並不會以任何形式奪走用戶對內容的控制權。