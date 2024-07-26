葉創成：安東油服增長可期 股價逆市破頂

安東油服上周四公布上季新增訂單按年勁升62.1%至26.38億元人民幣，其中，伊拉克市場、其他海外市場及中國市場新增訂單分別達15.03億元、1.69億元及9.65億元人民幣，按年分別增長82.5%、29.1%及43.6%，以伊拉克市場表現最突出，可見集團在該傳統產油大國發展迅速。

手持訂單相等於去年營業額近3倍

可以留意的是，安東油服去年營業額為44.34億元人民幣，經營利潤約6億元人民幣，扣除財務費用淨額、所得稅費用及非控制權益分別約1.95億元、1.87億元及2400萬元人民幣，錄得盈利1.96億元人民幣。由於集團今年首季及次季分別取得新增訂單22.33億元及26.38億元人民幣，令截至6月底手持訂單增至126.94億元人民幣，故假如今明兩年能維持甚至改善去年的經營利潤率及各費用率，營業額及盈利料可望錄得理想增長。

尤其令人期待的是，安東油服上季取得一項重大突破性項目落地，於伊拉克第五輪+及第六輪油氣田區塊招標中成功中標Dhafriyah油田開發權，開發期為25年，集團將以作業者身分，參與該油田區塊開發。安東油服形容是次中標標誌着集團在油氣開發領域邁出了關鍵的一步，開啟了伊拉克業務發展新里程碑，該新業務的持續拓展亦將為集團的規模化增長注入新動力。

料斥巨資開發伊拉克油田 短期不派息

以昨日收市價0.59元計，安東油服市值為16.84億元，往績市盈率約8倍，集團去年每股派息0.013元人民幣，屬5年來首次派息，股息率約2.4厘。由於安東油服料將斥巨資開發上述Dhafriyah油田，筆者相信安東油服今明兩年也不會派息，待該項目取得豐厚回報後，再以派息與股東分享成果亦不遲。

[葉創成 創富倉]