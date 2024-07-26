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住宅承接增 倫敦樓價料續升

【明報專訊】市場憧憬英倫銀行將減息，英國整體樓市信心正在復蘇，倫敦樓市前景可期。英國第一太平戴維斯（Savills UK）國際住宅銷售部助理董事Ash Scholes指出，今年首5個月倫敦住宅市場的承接個案較去年同期升21%，預期未來5年倫敦樓價可升逾一成。Stanhope PLC銷售總監Peter Allen認為，新供應不足將為未來數年的倫敦樓市帶來有力的支持。

去年英國樓市受高息環境影響，隨着市場對英倫銀行下半年減息的預期升溫，上半年樓市現回暖迹象。根據Nationwide數據，去年12月英國平均樓價按年跌1.8%，今年6月平均樓價按年升1.5%，連續5個月按年錄得升幅，經季節調整後的平均樓價約26.6萬英鎊，較去年12月份的約25.7萬英鎊升逾3%。

Scholes表示，英國有望於下半年減息，加上通脹顯著回落，整體經濟及政治環境改善，令樓市前景更趨正面，牛津經濟研究院（Oxford Economics）便預期今年英國將減息75點子，即今年年底指標利率將降至4.5厘，2026年底更有望進一步調低至2.5厘，該研究院於今年4月更將英國未來5年的經濟增長預測由原先的7.2%，調高至8.9%。

英上月平均樓價升1.5% 連升5月

市場對英國經濟前景增信心，與政壇變天不無關係。Scholes續稱，工黨壓倒性贏得大選，有助消除投資者對政治不確定的疑慮，儘管工黨有意對在英國置業的海外買家增收1%的額外印花稅，惟該公司研究團隊的研究顯示，此水平加幅對市場影響不大，基於對海外買家而言，目前在英國購買、持有及出售物業的整體成本不算高，以倫敦為例便低於紐約及悉尼等城市，因此當地自2021年4月起向海外買家徵收2%的額外印花稅，並未影響2021年樓價的升勢。

Savills UK料近年樓市調整近尾聲

事實上，英國樓價由疫後持續向好，至2022年加息周期展開始見調整。Scholes指出，據Nationwide的數據，英國樓價於過去30年反覆向上，至今累計升幅逾500%，倫敦樓市的升幅更大，累計升幅更逾700%，期間曾歷金融海嘯、英國脫歐及新冠疫情的衝擊，樓市每每能於短期內重回升軌，認為近年樓市的調整已近尾聲，現已進入轉捩點，尤其看好倫敦樓市前景，該公司預期未來5年倫敦公寓價格累計升幅有望達14.2%。

Scholes解釋，該公司看好倫敦樓市，基於求過於供，需求方面，倫敦為全球第二大金融中心，並具完善的交通網絡，且不乏知名學府，每年吸引大量人才到倫敦就業及升學，同時供應方面，近年建築成本上升，令倫敦新動工項目大減，以致新供應持續不足。Allen補充，要留意的是，新供應不足的情况已累積了數年，即供不應求的缺口正持續擴大，將為未來數年的倫敦樓市帶來有力的支持。

新供應持續不足 支持倫敦樓市

看好倫敦市場的發展商Stanhope及Mitsui Fudosan，計劃將於今年9月來港推售旗下Television Centre的二期項目The Ariel。Allen指出，Television Centre位於倫敦White City，鄰近Wood Lane及White City地鐵站，附近為大型購物中心Westfield，即將推售的The Ariel樓高23層，提供167伙，可選戶型包括開放式、1房至3房，面積介乎400至2071方呎，估計售價由59萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]