證監揭資金轉入同系金融工具 據指涉22億 4年前開始違約

【明報專訊】保監局與證監局昨日發出聯合公告，揭示保監局在2020年5月，已就泰禾人壽若干投資的相關資料尋求證監會協助，證監會視察數間持牌基金管理公司後發現，泰壽持有的涉事資產，被轉入與其內地關連公司有關的金融工具。消息指出，2019年至2020年初，泰壽約以22億元購入泰禾集團發行的債券相連結構性票據及投資基金，泰禾集團所發行的債券自2020年7月以來一直違約，令相關投資的價值至今大幅下跌，當局隨後已對泰壽投資施加限制，加強監控防止違規進行關連交易。