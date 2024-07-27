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中國10年債息跌至2.17厘 有紀錄新低

【明報專訊】雖然人行多次表明其長期目標維持債息曲線長高短低的正常形態，但受人行連番下調利率影響，包括本周下調7天期逆回購利率（OMO）及常備借貸便利（SLF）利率，更於本周四意外將中期借貸便利（MLF）息率減0.2厘。內地融資成本整體下降，令昨日中國10年期國債孳息率亦受即時影響，低見2.17厘水平，跌至彭博2002年有紀錄以來低位（見圖）。有分析認為，相信人行暫時不會啟動借入國債再出售操作，而會口頭警告以穩定國債孳息率。

為實行貨幣寬鬆，同時維持中國國債債息曲線於正常形態，人行於本月初與幾家主要金融機構簽訂債券借入協議，可於公開市場出售的中長期國債規模達數千億元人民幣。

高盛：人行冀債息曲線向上傾斜

彭博引述渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔指出，人行或會再度警示市場利率風險，但預計不會馬上開啟借入並賣出國債操作，她續指市場對於人行的減息預期繼續增加，若僅管理國債孳息率曲線10年至30年期長端部分，雖可維持曲線向上傾斜，但難以阻止曲線其他部分，如短債方面或有較大幅度移動。

高盛發表報告亦指出，人行最終或需透過減息以支持經濟並提升內地通脹，該行維持內地於第三季下調存款準備金率（RRR）25基點，更於第四季將政策利率下調10個基點。

高盛與劉潔俱認為，人行最終目標為維持債息曲線向上傾斜，而非將長期國債孳息率固定於特定水平。高盛表示，基於政策利率持續下調，預計今年底10年期國債孳息率會跌至2.1厘。

本地零售投資者若想投資中國國債，一般會考慮在港上市的中國國債交易所買賣基金（ETF），因其投資門檻較低，本報整合共6隻於港交所（0388）上市的中國國債ETF及政策銀行債ETF，截至昨日（26日）的一個月回報率及年初至今回報（見表），發現有作人民幣對冲的PP國債-U（9177）回報率，較其他與中國國債相關的ETF好，其於年初至今有9.9%回報率。

可藉港上市國債及政銀債ETF投資

FSMOne環球債券部助理研究經理施家頌表示，目前中國國債10年期收益率約為2.1厘的水平，不認為現時為投資中國國債的好時機，因對比其他國債，如中美息差有約兩厘多。他續指出，內地雖然處於減息周期，但實際可以減息的空間實在不多，去到「減無可減」的地步，反映其實國債收益率跌幅有限，即債券價格的升值潛力較低。