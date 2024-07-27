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國資委料央企5年擲3萬億 大規模更新改造設備

【明報專訊】國務院國資委財務監管與運行評價局負責人劉紹娓昨表示，將指導中央企業留意新一輪技術革命和產業變革方向，在大規模設備更新中發揮引領作用，在未來5年，中央企業預計安排總投資金額超過3萬億元（人民幣，下同），作為大規模設備更新改造。

劉紹娓指出，採取能給盡給，應給盡給原則，加大出資人政策支持力度，並指導中央企業就「五個加快」推動大規模設備更新落實，包括加速替換改造一批服役時間長、生產效率低的生產裝置和設備，推進人工智能等新技術，加快智能裝備更新替代和新型網絡基礎設施部署。他還指出，加快對節能效益水平較低的裝置設備更新改造，佈局資源循環利用，並開展「機械化換人、自動化減人」和「機器人替人」，以及研發生產新型裝置設備，供各類工業機械、農用、醫療和教育等領域應用。

周四財政部及發改委亦刊發《關於加大支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》通知，提出統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加碼支持大規模設備更新和消費品舊換新，包括直接向地方安排約1500億元超長期特別國債資金，支持地方自主實施消費品以舊換新。

大行料補貼推動家電銷售大增

瑞銀發表報告，指由中央政府提供補貼資金屬市場意料之外，預計家電行業補貼總額將達到300億元，在6類消費品補貼中佔比偏高，預計補貼將推動今年下半年家電行業銷售大幅增長，估計今年8至12月期間總銷售額4400億元，並認為300億元的補貼可帶動2000億元的家電銷售。瑞銀預計廚房電器及白色家電，以及擁有一級能效產品比例較高的行業領導者將更受惠。

中金則認為，中央出資佔比高，並要求在年底前使用，預計家電集中下半年消費，或可扭轉市場對下半年家電需求不確定性預期，大型家電及廚房電器有望受惠，加上市場基本由新增需求轉向更新需求，房地產對家電銷售的影響正在淡化。高盛認為，今次補貼超出市場預期，且新措施擴大至廚房電器，預料有關產品銷售增長將由低單位數加快至中單位數。