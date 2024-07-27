董宇輝離任惹質疑 東方甄選挫23％ 俞敏洪：倘大家覺得當CEO不合格 可選新的

明報記者 方楚茵

在會上，俞敏洪主動回應股東的質疑，稱今次東方甄選以7700多萬出售「與輝同行」，並把「與輝同行」帳上利潤1.4億元獎勵董宇輝，是東方甄選及他作為「老大哥」對宇輝的貢獻的感謝及「善意」，代價將由新東方與董宇輝以某種合作關係來進行支付，並將在符合美國交易所規則，且不侵佔東方甄選或董宇輝的任何利益下完成交易。事實上，高盛以「與輝同行」去年12月22日至今年6月底盈利、演算年度賺2.702億元人幣計算，擬定交易市盈率0.28倍。

否認母企新東方參股「與輝同行」

至於市場揣測雙方分手後母公司新東方（9901）（美：EDU）將參股「與輝同行」，俞敏洪否認此說，表明「新東方不會參股與輝同行，現在、未來任何時候，都不會去持有與輝同行的任何一點股份，這種情况不存在。」而他作為東方甄選股東，「個人永遠不會參與到與輝同行資本運作」。

未來不允主播設獨立工作室

他強調，原單純認為讓董宇輝成立「與輝同行」，與東方甄選同時發力，兩邊的GMV（商品交易總額）加起來有很好的增加，股價卻更加下跌，也反映市場憂慮，亦未能落實其戰略佈局，進退維谷。今次分開，東方甄選將能大張旗鼓進行戰略發展，不用「擔憂任外部力量帶來的壓力及痛苦」。

談及往後會否再有主播出走的風險，俞敏洪稱，今次是一個案例，但董宇輝影響力是天量級，當時為他建獨立平台亦是必須要做出的選擇，但由自己成立新東方起，一直都不允許教師獨自成立工作室，故未來亦不可能再出現個別主播再獨立成立工作室。

花旗：顯示減少依賴明星主播

花旗指出，今次行動是公司戰略轉型的關鍵一步，顯示公司致力於減少對明星主播的依賴、精簡營運，並專注實現自營產品的可持續成長，該業務目前佔GMV總額約50%。

交銀國際稱，將與輝同行直播間佣金收入剔除預測後，預計2025財年GMV、收入、利潤下調幅度達34%、9%、20%以上，將對公司短期財務表現產生影響，但所受輿論風險或有所降低，管理層在穩定之後可專注發展自營戰略以及多平台發展，或在長期實現穩定經營。