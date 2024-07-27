moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指17000爭持 北水淨流入1個半月最多

【明報專訊】美股隔晚反彈，以及日圓套息交易拆倉後，圓匯昨早高位回落，三連跌的港股開市彈逾200點後掉頭向下，高位曾倒跌約304點，見16,924點全日最低位，再展17,000點關攻防戰。恒指午後在該水平窄幅爭持，但部分科技股及金融股等撐起，恒指收市升約16點，至17,021點，國指收報6010點，跌5點，科指升22點，收報3,443點。

恒指國指科指連跌兩周

大市成交額1047億元，當中北水南下淨流入87.73億元，終止連續2日流出，淨流入金額為1個半月最多。港股沽空總額約230億元，沽空比例升至22％，盈富基金（2800）沽空金額約78.9億元、恒生中國企業（2828）沽空金額12.4億元，但留意北水淨流入盈富基金及恒生中國企業分別達60.1億及12.5億元。分析認為，北水淨買盤大增，ETF莊家於市場購買需求上升時在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位以補回短倉，故見ETF淨流入及沽空金額同步急升情况，反映莊家為提供流動性而進行正常市場操作。

全周計，恒指累跌2.28%或396點，國指累跌2.5%或154點，以及科指累跌2.62%或92點，三大指數均連續兩周顯著下跌。

重磅科技股表現各異，騰訊（0700）升0.9%、美團（3690）升0.47%，以及京東（9618）升3%，阿里巴巴（9988）逆市跌0.27%。本地金融股獲支持，友邦保險（1299）升1.67%，匯控（0005）升0.38%。內地減息累內銀息差收窄，中國銀行（3988）及工商銀行（1398）分別跌0.88%和0.69%。「中特估」回吐壓力明顯，中國聯通（0762）最多挫7.4%，收市仍跌4.21%，中國移動（0941）亦跌約2.68%。

分析：短期下探尋底走勢未完

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股反彈動力未見增強，短期下探尋底走勢未結束，最終可能通過恐慌拋售，把潛在沽壓釋放完畢，才可找到底部位置。