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余偉文續任金管局總裁5年

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日宣布，再度委任余偉文為金融管理局總裁，任期5年，今年10月1日生效。陳茂波表示，相信余偉文於未來5年多的時間內，會繼續帶領好金管局，為香港的金融、經濟和社會民生作出貢獻。余偉文表示，未來幾年他與金管局團隊會繼續保持高度警覺性，於維持貨幣及整個金融體系穩定的同時，亦會做好金融服務和支持實體經濟的工作。

新任期固定年薪定為740萬

余偉文表示，會善用香港自身獨特的優勢，繼續致力推展與內地的互聯互通，繼續保持本港於環球金融發展的前列位置，期望與業界共同為香港金融業創造更大的發展空間，鞏固提升香港國際金融中心地位。

余偉文於1993年加入金管局成為高級經理，於2019年10月1日起接替因退休而離任的前總裁陳德霖，成為第三任金管局總裁。經是次續任後，59歲的余偉文就任金管局總裁一職的任期亦與陳德霖看齊、同為10年。

於2019年成為金管局總裁前，余偉文於金管局內亦出任過多個職位，包括2001年6月出任為助理總裁（機構拓展及營運），其後於2004年7月調任助理總裁（貨幣管理及金融基建），並於2007年9月獲委任為副總裁。

另外，陳茂波於諮詢外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會的意見後，決定將金管局總裁新任期開始的固定年薪定為約740萬元。而固定年薪的調整會於每年4月金管局員工年度薪酬檢討時一併考慮，但以不高於之前一年的通脹率為限。至於根據表現決定的浮動年薪，上限定為230萬元，該上限適用於整個5年任期，金額由財政司長經諮詢上述管治委員會後決定。