蘋果手機次季市佔不入中國五大 4年首次

Vivo市佔率18.5%居首

報告指出，Vivo、華為及小米（1810）等內地手機品牌推動下，Android市場按年增長11.1%。今年上半年中國智能手機市場出貨量超過1.4億台，按年升7.7%。今年第二季Vivo的市佔率高達18.5%，成為中國最大的智能手機品牌，由於多款新產品銷售強勁，品牌分別在1000至2000元（人民幣，下同）、3000至4000元及4000至5000元等多個價格區域排行第一；第二至五名分別為華為、OPPO、榮耀及小米，合計市佔率為80.8%。

高端手機市場份額增至26%

報告提到，由於更多中端消費者願意消費升級，選擇各方面使用體驗更好的旗艦產品和大容量版本的產品以延長換機周期，第二季中國600美元以上高端手機市場份額達25.9%，按年增長2.8個百分點。此外，部分中端消費者受經濟大環境影響選擇消費降級，偏向滿足基本使用需求但是價格更低的產品，甚至是二手機；第二季中國200至600美元手機市場份額為46.3%，同比下降2.8個百分點。

另一市場調查機構Canalys表示，今年第二季中國內地智能手機市場進一步復蘇，首5名均為內地手機品牌，當中Vivo以市佔率排行第一，蘋果跌至第6名，市佔率降至14%。Canalys提到，蘋果在中國面臨增長壓力，正積極改善化渠道管理，旗下Apple Intelligence服務本土化將成為增長關鍵。