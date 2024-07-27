美核心PCE通脹維持2.6% 9月減息概率100% 道指早段升近700點

至於6月整體PCE物價指數按年升幅則回落至2.5%，較5月下調0.1個百分點，符合預期。溫和的通脹升幅， 反映物價壓力趨於緩和，為美聯儲9月啟動減息提供理據。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注9月減息的概率達到百分百，而今年底前減息3次的概率在六成半以上。

3M業績勝預期 股價升近兩成

納指與標普500指數連跌3日後，昨午夜前各反彈1%。道指成分股、美國多元化工業集團3M（美：MMM）季度收入及每股盈利超預期，並上調全年預測，股價午夜前升近兩成，是1987年來最大盤中升幅，帶動道指升近700點。近日受壓Meta（美：META）、微軟（美：MSFT）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等主要科技股早段上漲。

資金繼續轉向周期性領域及小型股，追蹤美國小型股走勢的羅素2000指數，早段升2%。工業、醫療保健和金融股上漲，推動標指向上。不過市場擔憂中國需求轉弱，國際油價午夜前跌2%，布蘭特期油跌至每桶80美元水平，而紐約期油跌至76美元水平，後者將連跌第3周。現貨金昨晚回升至每盎司2380美元水平，但本周仍跌約1%。

CFRA Research的投資策略總監Sam Stovall表示，股市回升源於超賣情緒、周四較預期強的美國GDP數據，以及美聯儲將會開始減息的觀點。溫和的PCE物價指數升幅，也有助市場擺脫困境。

分析：進一步強化經濟軟着陸

海軍聯邦信用合作社（NFCU）企業經濟學家Robert Frick稱，PCE數據就是「足夠好」（good enough），個人收入足以維持支出，而個人支出足以維持經濟擴張，而PCE物價指數水平，足以讓美聯儲輕鬆作出減息決定。Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler稱這是一份很好的通脹報告，進一步強化經濟軟着陸的觀點。

此外，美國6月個人收入按月增0.2%，是5月升幅一半。經通脹調整，6月可支配收入按月升幅放緩至0.1%。不過，經通脹調整的6月個人支出仍按月增0.2%，反映消費者支出維持穩固，預示美聯儲可望在不損害經濟的情况下冷卻通脹。消費者的通脹預期亦有所降溫，昨公布的美國7月密歇根大學消費者1年通脹預期終值降至2.9%，是連續第2個月下降。

（綜合報道）

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