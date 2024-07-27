OpenAI推SearchGPT 或威脅Google搜尋業務

OpenAI表示，SearchGPT可引用不同資訊來源，包括商業合作伙伴的新聞內容，例如《大西洋月刊》（The Atlantic）、新聞集團旗下《華爾街日報》等文章，並將各種資訊綜合起來，生成答案，回應用戶的查詢。用戶可提出後續問題，就像ChatGPT目前的聊天方式，而資訊來源的鏈接則附於每個AI生成答案最末的括號內。SearchGPT另在屏幕設置側邊欄，向用戶展示更多搜尋結果及相關資訊來源。

出版業恐面臨衝擊

自ChatGPT於2022年11月推出以來，投資者就憂慮OpenAI可能會透過為用戶提供新的網絡搜尋方式，搶走Google的市場份額。Google近期亦開始向部分用戶提供自家AI搜尋功能「 AI Overview」，它可透過生成式AI，整合來自多個網站的內容。Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）形容，這是搜尋領域25年來最大的變革，儘管部分用戶批評其答案有欠準確，甚至不合邏輯。

隨着搜尋引擎的競爭趨於激烈，出版行業亦可能面臨衝擊。雖然SearchGPT是由OpenAI與出版商合作開發，但許多出版商憂慮AI工具可匯編新聞內容，讓用戶毋須點擊新聞鏈接，就可獲取最新資訊，令出版商的流量及廣告收入減少。

不過也有很多出版商認為，將知識產權出售給AI企業具商業價值。過去一年，OpenAI就與Politico及《商業內幕》母企Axel Springer、美聯社、《金融時報》等達成合作關係。科技新聞網站《The Verge》指出，SearchGPT最初會免費推出，暫時似乎沒有廣告，意味其需要盡快解決盈利問題。

CEO籲阻止中國主導AI領域

此外，OpenAI行政總裁Sam Altman向美國新聞網站Axios表示，在AI競賽擊敗中國是當務之急，美國各級政府應為此採取更迫切的行動。他呼籲建立一個由「美國領導的全球聯盟」，阻止中國主導AI領域。

（綜合報道）

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