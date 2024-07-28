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美科技股反彈 全周續跑輸中小型股 四大科企本周出業績 分析：後市看法審慎只宜小注

標籤：經濟

【明報專訊】美國上周五公布6月核心個人消費支出（PCE）指數升幅持續趨緩，帶動美股表現向好，三大指數升逾1%。本月初美國就業和通脹數據放緩，推升9月減息預期，資金持續流向傳統經濟和中小型股，科技股特別是人工智能股累計有不少跌幅。本周將有多隻大型科技股及半導體股公布業績，分析對現階段看法較審慎，認為可等待市場調整時小注博反彈，但不宜重槌出擊。

明報記者 蕭嘉聰

標指上周五收市升1.11%，報5459點，納指升1.03%，報17,357點，道指升1.64%，報40,589點。全周計算，道指累升0.75%，是5月以來首次連升4周，反映中小型股表現的羅素2000指數亦連升3周，上周跑贏三大指數升3.47%，標指及納指分別跌0.83%及2.06%，連續兩周下跌。

羅素2000指數連升3周

標指納指連跌兩周

7月初減息預期上升以來，上半年受惠人工智能概念急升的費城半導體指數見頂，自月中的歷史高位已累跌13.57%，上周五收報5103點，全周計跌3.07%，相對中小企被持續高息環境影響業務表現和利息成本，羅素2000指數上半年一度按年轉跌，不過月中以來累升10.57%。

科技股連日下挫後反彈，雖然蘋果公司（美：AAPL）內地市場銷售下滑，不過收市升0.22%至217.96美元；Meta（美：META）升2.7%至465.7美元；Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升0.7%，收報113.06美元，一周計仍跌4.1%。工業股3M（美：MMM）績後上調盈利預測，收市急升近23%，收報127.16美元，創逾兩年新高。

恒指夜期港股ADR指數齊升

港股方面，恒指夜期上周五收報17,126點，升104點或0.61%，較恒指收市高水105點。港股ADR比例指數收市報17,141點，升120點或0.7%。

本周科技股「神奇七俠」將有4隻公布業績（見表），亦有多隻半導體股放榜，業績指引和管理層對業務展望將為市場焦點，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，過去兩周科技股有較大調整，納指由高位下跌一成，但市場仍未考慮基本及宏觀因素，除了大型科技股，與實體經濟相關、估值較高的股份亦向下，相信整體股市格局仍以調整為主。

馮續稱，雖然市場認為資金減持科技股後轉投中小股，但若資金全部流入中小股，其升幅至少可達三成至四成，反映仍有部分資金流出，因此現時看法較為審慎，料調整最少維持2至3個月。馮宏遠表示，雖然市場期待跌幅較大的股份可技術反彈，但一般而言出現兩次低位後才會回穩，建議只作小量買入，仍未到重注出擊的時機，可耐心等待一段時間再決定投資方向。