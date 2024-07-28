日央行幣策倘未符預期 分析：日圓或回調至158

市場料日央行本月加息概率45%

今年上半年美國通脹高於預期，日央行3月結束負利率後亦未有實際加息行動，拖累上半年日圓急貶約14%，日本政界有要求央行加息緩解日圓過低，帶來的生活成本上升問題。不過現時市場對7月日本加息看法仍審慎，上周五掉期市場預期，日央行加息0.15厘的概率為45%，彭博社引述知情人士表示，日央行官員認為消費支出疲弱，使他們本周決定是否加息變得更加複雜。

近期日圓上升受淡倉平倉交易帶動，ATFX環球首席市場分析師Nick Twidale認為，日圓升勢瘋狂，日央行或不會緊縮貨幣政策，屆時做淡日圓的套利交易或捲土重來。聯儲局亦會在本港時間周四凌晨公布議息結果和議息聲明，盛寶資本市場外匯策略主管Charu Chanana表示，若聯儲局沒有發出9月減息信號，加上美國數據開始再次走強，美元兌日圓可能下試160。

此外，美國財政部長耶倫在彭博社訪問表示，否認經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）早前稱美國財政部操縱美債發行影響債市，提振經濟以影響美國總統大選，她指當局沒有透過發債額放鬆金融環境的策略，亦沒有進行相關討論。魯賓尼文章指出，去年11月財政部透過增加短期債券，減少增發長債的數量，估計做法降低了10年期美債孳息率0.25厘。