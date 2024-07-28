內地上半年工業企業利潤增3.5%

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，上半年工業企業效益平穩恢復，不過國內有效需求不足制約企業效益持續改善，國際環境嚴峻複雜，加大企業經營壓力，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。

統計局：工業企業效益平穩恢復

上半年內地工業企業營業收入按年上升2.9%至64.86萬億元，與首5個月增速持平，營業成本按年增2.9%至55.31萬億元，較首5個月減少0.1個百分點，營業收入利潤率為5.41%，按年提高0.03個百分點，按月則增0.22個百分點。

按行業分類，與智能手機、集成電路、新能源汽車等高技術產品相關企業的利潤增長持續高於平均，惟累計增速有所縮減，上半年電子業利潤按年增24%，較首5個月收窄32.8個百分點，汽車製造業按年增10.7%，亦較首5個月縮減7.2個百分點。上半年消費品製造業利潤按年增長10%，較首5個月縮減0.9個百分點，原材料製造業利潤按年下跌6.6個百分點，較首5個月改善8.5個百分點。

彭博：推動盈利改善因素有限

彭博經濟研究認為，6月內地工業企業利潤增速加快，主要受惠市場對科技產品需求旺盛、部分消費品出口加快改善相關產業的利潤，亦有工業品出廠價格（PPI）跌幅收窄幫助盈利改善，不過該行認為推動盈利改善的因素有限，能否支持內地經濟更加廣泛和持續的復蘇存有疑問。雖然人民銀行和政府近日加大經濟刺激力度，或有助企業提振信心，但要想說服企業擴大投資、增加招聘則仍需更多努力。