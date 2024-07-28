中金報告：特朗普主張矛盾 掀資產價格混亂

提出「低息低稅」受通脹掣肘 令減息空間有限

中金認為，特朗普各項主張中，對資產價格走勢互有矛盾之處，例如特朗普要壓低通脹，但其多數政策都會引起通脹，包括向中國大幅加徵關稅，以及向企業和個人進一步減稅等；他想壓低息口，卻不希望美聯儲太快減息；支持開採原油，任由油價短期受壓，同時卻打壓電動車，令傳統汽車有需求，中期利好石油的需求，銅價隨電動車受壓，卻又跟從基建投資而增加需求；反壟斷和出口限制會令科網業受壓，但他又支持比特幣和人工智能（AI）發展等。

報告亦提及，當前的減息憧憬與特朗普概念有矛盾，例如特朗普表明要結束通脹，開採更多石油，平息俄烏戰爭，但他卻主張加徵關稅、擴大投資支出、對內減稅、調整移民政策等，大選後通脹可能難以持續大幅走低。此外，特朗普提出「低息低稅」，靠壓低能源價格來壓低通脹，進而壓低息口，但上述通脹的掣肘，反而令減息空間有限。

金價回落 反映特朗普概念與減息憧憬不協調

早前美股龍頭科網股急跌，中金認為本來減息預期令該批股份走高，但遇上特朗普打壓該板塊的預期，令股價由高位回調，由微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等為首的股份一周內曾挫近半成。以特斯拉（Tesla）（美：TSLA）為代表的新能源車股價亦受挫，主因是受特朗普擬取消補貼的政策影響。報告認為，比特幣近期大漲，黃金卻在減息預期下衝高回落，科網股、銅、原油均報跌，港股亦回調，原因與特朗普概念及減息憧憬不協調有關。

[企業地球村]