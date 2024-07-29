moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港6年65生科股上市 九成潛水 4隻高過上市價 分析：難憑股價定成敗

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）2018年推出《上市規則》第18A章，容許未有收入的生物科技公司上市後，香港成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。惟自2022年起，該市場開始走下坡，根據內地研究機構統計顯示，截至今年3月底，64家（至今為65家）已上市的18A公司中，逾九成股價「破底」。分析指出，生科公司早年有「炒過龍」現象，相關公司亦需較長時間實現商業模式，難以單憑股價表現斷定成敗。

明報記者 梁慧雯 江陵凱

內地頭豹研究近日發表有關18A生物科技公司發行投資報告，自2018年港交所推行上市改革，創新藥、高科技醫療器材等領域的企業，陸續來港上市，港股市場生物科技板塊非常活躍。2019年至2021年，在多輪資本的加碼下，醫藥產業出現突破，不少公司股價創出歷史新高。上市反應亦熱烈，當中於2020年上市的嘉和生物（6998） ，便超購1246倍，凍資3620億元，成為當時的生科公司「凍資王」。

12股份錄盈利 移除「B」標記

不過，生科公司研發始終需要極高的資金投入，部分企業或因欠缺現金流，面臨營運困境。自2022年起，隨着企業的獲利能力難以配合股價，市場開始走下坡。個別公司更出現企業管治問題，啟明醫療（2500）自2023年11月起停牌至今。但至今亦有12隻股份取得盈利，摘除生科股（名稱加「B」）記號。

報告指出，2019年、2020年及2021年，分別有9家、14家及20家18A公司上市，但2022年及2023年，分別只有8家及7家公司上市。今年以來更只有兩家上市（見圖）。

港交所：助創新藥研發 造福社會

截至今年3月底，64家已上市18A企業中，集資總額為1111億元（假設超額配股權未獲行使）。64家企業中，僅有4家的股價仍處於發行價之上。即使是五大集資額的大型生科股，亦有4隻股價「破底」（見表）。連同第二季新上市的盛禾生物（2898）破底累跌逾五成，65隻生科股中有61隻潛水。

港交所（0388）接受查詢時表示，自2018年推出改革以來，香港迅速成為了全球領先的生物科技融資中心之一，不僅推動了香港生物科技投融資生態圈的形成，也加速了生物科技行業的發展和創新藥的研發，造福整個社會，「新冠疫情中用到的一些疫苗和藥物，就來自這些上市公司」。18A公司的上市還帶動了76家已經錄盈利的大健康行業公司來港上市。生物醫藥公司上市之後的股價表現受多種因素影響，例如公司的研發進展、市場環境、行業環境、發行價的高低、投資者的情緒等等，投資者應做好充分研究並注意相關風險。港交所會繼續檢視及優化上市規則，確保香港市場與時並進。

立信德豪會計師事務所董事兼業務發展及市場總監林鴻恩認同，18A公司未有收入或盈利，營運及交易風險較一般公司高，上落幅度較大；加上近幾年港股受息口上升、地緣政局等因素影響，整體表現較差，生科公司作為股市的一部分，自然反映整體表現。此外，18A公司一般需要較長時間才能實現商業模式，故很難單憑統計數據，來斷定制度成功與否。