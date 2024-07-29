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中銀：首5月年輕客數目增一成半

標籤：經濟

【明報專訊】中銀香港（2388）個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文接受本報訪問時表示，該行今年初至5月間，整體年輕客戶（指18至35歲）數目按年升近一成半，當中年輕客戶開立證券帳户的人數，較去年同期升1倍。而當中美股交易總金額，於同期按年升超過1.5倍。溫晞文表示，中銀將於旗下的「NotALot碎股易」、「智選基金組合」，以及月供股票及月供基金方面，持續推動低門檻的投資產品，以幫助年輕人理財，預計整體年輕客戶數目可維持首5個月的增長勢頭，於全年維持雙位數增長。

推低門檻投資產品助理財

被問到投資美股的年輕客户較偏好於哪些板塊時，溫晞文回應指出，有關年輕客戶投資予美股的板塊都較為均勻，年輕客户均按自身需要投資美股內的不同板塊。她提到，除股票外，旗下年輕客戶投資予基金、債券、結構性產品的活躍投資人數亦持續上升，但年輕客戶大部分資產仍存放於存款類產品內。

另外，溫晞文亦表示，該行亦曾訪問700名18至35歲的年輕人，當中有約一半的受訪者表示有投資經驗，平均於25歲就開始投資。

年輕客碌卡筆數升兩成

溫晞文亦提到旗下「理財TrendyToo」為針對年輕人於理財、投資、消費，以及生活模式而推出的品牌。年輕客戶由今年初至5月間，信用卡簽帳筆數按年升兩成，當中與旅遊相關消費更升近1.5倍。她表示，有見於年輕人於本地及海外的支付需要，原本只接受中銀理財及私人財富客戶接受申請的中銀萬事達卡￼扣帳卡，將於今年內延伸至特選年輕客戶。