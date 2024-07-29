瑞銀孟磊：潛在利好因素多 A股可望回穩

明報記者 葉創成

內地A股上周沽壓持續，滬深300指數全周下跌129點或3.67%，周四最低報3383點，屬2月21日以來低位（見圖1）。

瑞銀孟磊在媒體分享會上，以「波折」來形容今年以來A股市况：「我們看到年初市場一度經歷了非常明顯的回調，之後在政策寬鬆、總體支持變強的狀態下，在1月底、2月初迎來反彈，這個延續的過程直到5月在房地產出現一定下滑的背景下，再次出現了回落。近期由於房地產數據的下滑，A股市場再次面臨一定程度上的去風險化，特別是中小盤股的指數又出現了一定的回調。」

房策或更寬鬆 冀推動市場企穩回升

值得留意的是，孟磊在2月初曾在媒體分享會上預測「政策持續發力穩市場、A股中長期佈局機會已現」，測中其後3個月A股反覆回升的走勢，而他目前認為，不論對內地經濟或A股表現，房地產市場影響力依然重大：「大家知道在今年4月、5月的時候中國資產一度迎來了反彈，當時的背景是4月30日政治局會議對房地產做出了更明確的定調，需要支持房地產市場，之後大家看到各部委在5月17日出台新政策，迎來了一定政策上的放鬆。但我們從高頻數字的角度來看，例如房地產投資和銷售，今年以來即使曾出現一點反彈，但絕大部分數據按年均處於負增長（見圖2），也就是政策發力在目前這個時間點沒有完全把房地產數據拉上來。」

根據孟磊的分析，雖然內地房地產及相關產業目前佔GDP比例僅20%至25%，但事實上房地產涉及到大量居民的財富效應、居民的資產負債表，因為絕大部分的居民資產都綁定在房地產上，房地產價格的回調，會使大量居民出現一定心理壓力，從而減少消費，這對經濟形成一定的負面影響。他續說，對於中國股票投資者來說，絕大部分關注的板塊或多或少亦與房地產相關。

由於內地房地產市場如此重要，孟磊預測，房地產政策還有進一步寬鬆空間，這對A股後市也帶來重大啟示：「如果相關政策能夠進一步推動房地產市場出現企穩上行的態勢，我們下半年的市場就可能出現一定的企穩。」

料名義GDP回升 有利企業盈利增長

在內地房地產市場可望回穩的前提下，孟磊目前對A股市場下半年表現謹慎中偏向樂觀，原因之一是名義GDP料回升，推動上市公司營業額增長，他解釋說：「我們知道在過去兩三年，尤其是在過去18個月，名義GDP增長低於實際GDP，也就是說平減指數是負的；由於絕大部分的企業收入、債務、利潤都是名義值，在這樣的狀態下，就意味着微觀的感受會比實際GDP的數字略弱一些。事實上，全部工業產成品價格（PPI）單月按年變幅和非金融A股的收入按年變幅也是高度掛鈎的。往前看，在過去兩三年不如意的事情現在開始出現了一定的轉機，我們看到單月PPI按年變幅已從-5%開始逐步回升到-1%至-2%，並且有望在今年底到零甚至轉正；由於CPI現已小幅回升，隨着PPI亦由負轉正，會帶動GDP平減指數由負轉正，從而帶動名義GDP亦回復增長。正如上所述，由於名義GDP和收入、利潤、債務掛鈎，此關鍵指標向好會反映在整體A股上市公司的收入及利潤上。」

國務院4月出台「國九條」 回應市場關切

除了內地A股上市公司收入及盈利可望向好外，孟磊認為，今年以來眾多相關政府部門對資本市場作出聲援，也彰顯維護資本市場的決心：「包括證監會、國資委、央行，也包括國務院，一系列的政府機構及監管部門都聲援A股市場，在政策上也做出明顯的推動，其中像『國九條』等都是回應市場最重要的關切。」

國務院今年4月12日印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，共9個部分，被簡稱為「國九條」，當中包括：（1）堅守資本市場工作的政治性、人民性；（2）嚴把發行上市准入關；（3）增強分紅穩定性、持續性和可預見性；（4）加強退市監管力度；（5）加強證券基金機構監管；（6）增強資本市場內在穩定性；（7）大力推動中長線資金入市；（8）全面深化資本市場改革開放；（9）促進資本市場高質量發展。

長線資金險資料入市 對A股有支持

「國九條」提到「大力推動中長線資金入市」，孟磊指出，長線資金可以通過交易所買賣基金（ETF）入市，指滬深300ETF成交額在1月、2月明顯增加後，6月21日開始又再出現類似現象，他認為，這顯示現時長線資金再次開始注入A股，料對A股企穩有推動作用：「也就是說，現在往下看的風險，會被長線資金通過ETF流入A股市場所承接住。」

孟磊續說，除了ETF外，內地保險公司資金亦是下半年買入A股的另一長線資金。

孟磊解釋，現時內地保險公司對A股配置比例介乎10%至14%，由於面臨利差損的風險，未來料會增加A股配置比例：「現在保險公司兌付保民成本一年超過3%，但我們看中國境內債券利率，目前10年期國債在2.2厘左右、30年及50年期國債亦只有2.5厘左右，AA級城投債和企業債利率亦低於2.8厘，現在新增的每年到期大量保費，怎麼投資形成困難問題──『給保民兌付的成本超過3%，自己做投資如果只投債券，只能做到2厘多的收益』，在這樣的狀况下，他們不得不增加股票市場的配置比例，年初至今投資股票的配置比例介乎10%至14%、平均約12%，以保險公司目前30多萬億元人民幣資金規模，假設這配置比例小幅提升，加上新增保費流入，對A股市場的淨流入形成正面的作用。」

料A股不再由融資主導 更重視投資者回報

不過，孟磊亦指出，不論ETF或內地保險公司資金流入A股，均並非一蹴而就，是逐步緩慢的過程，對於估值的推動屬漸進式，更多是根據基本面變化、根據盈利復蘇的情况逐步加倉，故此即使下半年A股估值可能從底部有小幅度的回升，但不會有大幅度的上調。

「國九條」提到「嚴把發行上市准入關」及「促進資本市場高質量發展」。孟磊分析，過去多年A股首次公開發售（IPO）加上二級市場融資等總融資額多數大於回購及派息等股東回報（見圖3），這屬很多投資者詬病的問題，認為A股市場似乎是以融資為導向的，一級市場抽走了二級市場的流動性，但隨着「國九條」的出現，再加上本月18日閉幕的中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）亦提到「促進資本市場健康穩定發展，支持長期資金入市」，他相信A股會慢慢從以融資偏向主導，走向投融資平衡，更多的是以投資者為主導：「從2024年開始我們會觀察到有更多以投資者為本的市場進行推動。」

A股若回升 為內地居民帶來財富效應

事實上，「國九條」的第一條便是「堅守資本市場工作的政治性、人民性」，孟磊認為實是最重要的一條。他解釋，A股前10大股東有非常多的國有法人實體，包括國資委及財政部等，他做了一個簡單的估算，A股約36%是國有機構持有，也就是間接由全體中國人民所擁有，加上個人投資者、公募基金、社保基金、保險公司等也是直接或間接由中國人民所擁有的資金，A股有近三分二的市值是屬於中國人民的（見圖4）。

孟磊分析，由於A股有近三分二的市值是屬於中國人民的，股票價格上漲就可以帶來居民財富增長，亦推動財富效應，這就踐行了A股以至資本市場的人民性，這在目前的經濟環境下尤其重要：「最主要的原因是近年房地產市場下行，中國居民大部分資產配置在房地產，房地產市場的下行使居民財富有一定的縮水感，大家對未來的預期有所降低。在這樣的背景下，股票市場的上漲可以激發財富效應，可以作為未來居民的蓄水池。」

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