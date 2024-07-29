瑞銀孟磊：潛在利好因素多 A股可望回穩

【明報專訊】港股上周繼續受壓，恒指下跌396點或2.28%，原因之一是內地A股繼續尋底，例如滬深300指數全周下跌129點或3.67%，今期封面故事由過去預測A股走勢往績良好的瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊分析A股後市。孟磊預測，受惠上市公司盈利回升，加上監管政策支持維護資本市場穩定性，而且亦有保險公司等資金入市，現時對A股後市謹審中偏向樂觀，指若推出更多政策成功穩定樓市，A股未來幾個月可望回穩。板塊方面，孟磊認為，銀行、公用、通訊及能源等股息率高的大型國企股去年以來明顯跑贏大市趨勢仍會持續。
內地A股上周沽壓持續，滬深300指數全周下跌129點或3.67%，周四最低報3383點，屬2月21日以來低位（見圖1）。
瑞銀孟磊在媒體分享會上，以「波折」來形容今年以來A股市况：「我們看到年初市場一度經歷了非常明顯的回調，之後在政策寬鬆、總體支持變強的狀態下，在1月底、2月初迎來反彈，這個延續的過程直到5月在房地產出現一定下滑的背景下，再次出現了回落。近期由於房地產數據的下滑，A股市場再次面臨一定程度上的去風險化，特別是中小盤股的指數又出現了一定的回調。」
值得留意的是，孟磊在2月初曾在媒體分享會上預測「政策持續發力穩市場、A股中長期佈局機會已現」，測中其後3個月A股反覆回升的走勢，而他目前認為，不論對內地經濟或A股表現，房地產市場影響力依然重大：「大家知道在今年4月、5月的時候中國資產一度迎來了反彈，當時的背景是4月30日政治局會議對房地產做出了更明確的定調，需要支持房地產市場，之後大家看到各部委在5月17日出台新政策，迎來了一定政策上的放鬆。但我們從高頻數字的角度來看，例如房地產投資和銷售，今年以來即使曾出現一點反彈，但絕大部分數據按年均處於負增長（見圖2），也就是政策發力在目前這個時間點沒有完全把房地產數據拉上來。」
根據孟磊的分析，雖然內地房地產及相關產業目前佔GDP比例僅20%至25%，但事實上房地產涉及到大量居民的財富效應、居民的資產負債表，因為絕大部分的居民資產都綁定在房地產上，房地產價格的回調，會使大量居民出現一定心理壓力，從而減少消費，這對經濟形成一定的負面影響。他續說，對於中國股票投資者來說，絕大部分關注的板塊或多或少亦與房地產相關。
由於內地房地產市場如此重要，孟磊預測，房地產政策還有進一步寬鬆空間，這對A股後市也帶來重大啟示：「如果相關政策能夠進一步推動房地產市場出現企穩上行的態勢，我們下半年的市場就可能出現一定的企穩。」
在內地房地產市場可望回穩的前提下，孟磊目前對A股市場下半年表現謹慎中偏向樂觀，原因之一是名義GDP料回升，推動上市公司營業額增長，他解釋說：「我們知道在過去兩三年，尤其是在過去18個月，名義GDP增長低於實際GDP，也就是說平減指數是負的；由於絕大部分的企業收入、債務、利潤都是名義值，在這樣的狀態下，就意味着微觀的感受會比實際GDP的數字略弱一些。事實上，全部工業產成品價格（PPI）單月按年變幅和非金融A股的收入按年變幅也是高度掛鈎的。往前看，在過去兩三年不如意的事情現在開始出現了一定的轉機，我們看到單月PPI按年變幅已從-5%開始逐步回升到-1%至-2%，並且有望在今年底到零甚至轉正；由於CPI現已小幅回升，隨着PPI亦由負轉正，會帶動GDP平減指數由負轉正，從而帶動名義GDP亦回復增長。正如上所述，由於名義GDP和收入、利潤、債務掛鈎，此關鍵指標向好會反映在整體A股上市公司的收入及利潤上。」
除了內地A股上市公司收入及盈利可望向好外，孟磊認為，今年以來眾多相關政府部門對資本市場作出聲援，也彰顯維護資本市場的決心：「包括證監會、國資委、央行，也包括國務院，一系列的政府機構及監管部門都聲援A股市場，在政策上也做出明顯的推動，其中像『國九條』等都是回應市場最重要的關切。」
國務院今年4月12日印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，共9個部分，被簡稱為「國九條」，當中包括：（1）堅守資本市場工作的政治性、人民性；（2）嚴把發行上市准入關；（3）增強分紅穩定性、持續性和可預見性；（4）加強退市監管力度；（5）加強證券基金機構監管；（6）增強資本市場內在穩定性；（7）大力推動中長線資金入市；（8）全面深化資本市場改革開放；（9）促進資本市場高質量發展。
「國九條」提到「大力推動中長線資金入市」，孟磊指出，長線資金可以通過交易所買賣基金（ETF）入市，指滬深300ETF成交額在1月、2月明顯增加後，6月21日開始又再出現類似現象，他認為，這顯示現時長線資金再次開始注入A股，料對A股企穩有推動作用：「也就是說，現在往下看的風險，會被長線資金通過ETF流入A股市場所承接住。」
孟磊續說，除了ETF外，內地保險公司資金亦是下半年買入A股的另一長線資金。
孟磊解釋，現時內地保險公司對A股配置比例介乎10%至14%，由於面臨利差損的風險，未來料會增加A股配置比例：「現在保險公司兌付保民成本一年超過3%，但我們看中國境內債券利率，目前10年期國債在2.2厘左右、30年及50年期國債亦只有2.5厘左右，AA級城投債和企業債利率亦低於2.8厘，現在新增的每年到期大量保費，怎麼投資形成困難問題──『給保民兌付的成本超過3%，自己做投資如果只投債券，只能做到2厘多的收益』，在這樣的狀况下，他們不得不增加股票市場的配置比例，年初至今投資股票的配置比例介乎10%至14%、平均約12%，以保險公司目前30多萬億元人民幣資金規模，假設這配置比例小幅提升，加上新增保費流入，對A股市場的淨流入形成正面的作用。」
不過，孟磊亦指出，不論ETF或內地保險公司資金流入A股，均並非一蹴而就，是逐步緩慢的過程，對於估值的推動屬漸進式，更多是根據基本面變化、根據盈利復蘇的情况逐步加倉，故此即使下半年A股估值可能從底部有小幅度的回升，但不會有大幅度的上調。
「國九條」提到「嚴把發行上市准入關」及「促進資本市場高質量發展」。孟磊分析，過去多年A股首次公開發售（IPO）加上二級市場融資等總融資額多數大於回購及派息等股東回報（見圖3），這屬很多投資者詬病的問題，認為A股市場似乎是以融資為導向的，一級市場抽走了二級市場的流動性，但隨着「國九條」的出現，再加上本月18日閉幕的中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）亦提到「促進資本市場健康穩定發展，支持長期資金入市」，他相信A股會慢慢從以融資偏向主導，走向投融資平衡，更多的是以投資者為主導：「從2024年開始我們會觀察到有更多以投資者為本的市場進行推動。」
事實上，「國九條」的第一條便是「堅守資本市場工作的政治性、人民性」，孟磊認為實是最重要的一條。他解釋，A股前10大股東有非常多的國有法人實體，包括國資委及財政部等，他做了一個簡單的估算，A股約36%是國有機構持有，也就是間接由全體中國人民所擁有，加上個人投資者、公募基金、社保基金、保險公司等也是直接或間接由中國人民所擁有的資金，A股有近三分二的市值是屬於中國人民的（見圖4）。
孟磊分析，由於A股有近三分二的市值是屬於中國人民的，股票價格上漲就可以帶來居民財富增長，亦推動財富效應，這就踐行了A股以至資本市場的人民性，這在目前的經濟環境下尤其重要：「最主要的原因是近年房地產市場下行，中國居民大部分資產配置在房地產，房地產市場的下行使居民財富有一定的縮水感，大家對未來的預期有所降低。在這樣的背景下，股票市場的上漲可以激發財富效應，可以作為未來居民的蓄水池。」
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