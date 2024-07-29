高息大型國企看高一線

孟磊表示，今年以來內地A股最火熱投資主題是高股息率策略，主要原因是國務院印發的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》共9個部分（國九條）對改善股東回報的要求，而且經濟面臨壓力之下投資者亦求穩，長線資金通過交易所買賣基金（ETF）入市或保險公司配置A股又偏好「高分紅」、穩定性的板塊，把此策略落腳到行業層面來說，他看好的行業包括公用事業、通信、能源及銀行等大型國企。

根據孟磊的觀點，目前大部分A股投資者關注的問題是：「高股息率策略是不是已經擁擠了？是不是已經到高位了？還有多大的空間？」為了解決上述問題，孟磊把每年底股息率3厘或以上及4厘或以上的A股做了兩個組合，測算內地公募基金對這兩個組合持倉佔總持倉的比例，結果顯示，有關比例處於2005年以來平均水平，和2018年高位相比，還有非常大的增加配置空間（見圖）。

ETF險商資金主導內銀近月升勢

孟磊解釋，把內地公募基金目前對高股息率股票持倉佔總持倉的比例與2018年高位比較，原因是2018年A股因為中美貿易摩擦帶來市場下跌，與現在的市場環境有一些類似，他表示：「從公募基金倉位來說，公募基金對於高股息率策略的配置比例是不夠的、是不高的，這從公募基金的表現也可以看出來，今年以來滬深300指數總體是走平，但絕大部分主動的公募基金回報均是負的。」

從行業層面，孟磊觀察到對於煤炭、銀行這些A股高股息率股票，內地公募基金對其倉位的配置依然處於低配的狀態，即使近日略為加倉銀行股，但加倉之後仍然最為低配銀行股，因此他估計銀行股近月升勢，主流公募基金參與不多，更多是由長線資金通過ETF或保險公司入市推動，後兩類投資者由於其長期考核、長期投資的屬性，更多追求長期回報，真正需要5厘或以上的股息率，而不是追求股票價格的波動，因此，他認為高股息率策略還不夠擁擠，下半年還有進一步提升的空間。

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