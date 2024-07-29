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入市策略：投資A股可選匯豐翔龍或安碩A50

【明報專訊】匯豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱在3星期前《Money Monday》第456期（7月8日出版）封面故事，親述其管理的「匯豐環球投資基金─中國股票」今年以來大幅跑贏大市的致勝之道，包括主要持有市值大的龍頭股，她表示：「以現在中國的經濟環境來說，應該是大公司比較受益，因為宏觀經濟有挑戰，融資環境也不容易，這對於比較小的、不賺錢的公司來說，現在很難去融資，所以也就很難做好，比較有市場定位的大公司因此反而可以整合市場的份額，所以今年以來不論港股也好A股也好，大公司股價跑贏小公司，在A股中，A50指數也比中證1000指數表現好很多。」

事實上，記者翻查彭博數據，今年以來截至上周五，反映大型股表現富時中國A50指數錄得+3.16%回報，與分別反映大中型股及中小型股表現的滬深300指數及中證1000指數期內錄得-0.63%及-20.13%回報比較，屬跑贏大市，而以投資A股為主的匯豐中國翔龍基金（0820）期內更錄得+15.23%回報（見圖）。

A股大型股今年跑贏中小型股

根據上述往績，《Money Monday》認為，若讀者認同瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊的分析，相信A股在未來幾個月可望回穩，建議可以考慮買入匯豐中國翔龍基金或追蹤富時中國A50指數表現的安碩A50（2823）

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[封面故事]