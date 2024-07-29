匯控上季稅前利潤料跌11% 受累淨息差降 市場關注英美央行將減息影響

明報記者 歐陽偉昉

市場預期匯控第二季淨利息收益率按年下跌0.19個百分點至1.53厘，撇除內部交易資金成本的銀行業務淨利息收益，預期第二季按年跌約7%至107.64億元。巴克萊報告預期，港元拆息按季平穩，香港和英國存款資金向定期轉移的趨勢亦已穩定，預期銀行業務淨利息收益將按季小幅下降，匯控通過擴大對冲活動鎖定高息，預期全年銀行業務淨利息收益，或可較匯控指引的至少410億美元，以及市場預期的430億美元更高。該行提醒匯控剛於首季完成出售加拿大業務，在第二季收入作按年比較時會有影響。

巴克萊料今季再30億美元回購

匯控最近數季回購金額皆有驚喜，巴克萊預期核心一級資本比率高達15%，有助匯控今季再回購30億美元。該行給予匯控「與市場等配」評級，目標價750便士（約75.65港元），雖然匯控有長期增長主題和吸引的資本回報率，不過收入對減息相當敏感，雖然財富管理等手續費收入增長，但每股盈利明年仍料會增長停滯，另外市場也會下調匯控展望的風險。

摩根大通則給予匯控「中性」評級，目標價700便士（約70.64港元）。雖然該行認同匯控現時的業務策略，但其股價已較英歐銀行同業有溢價。雖然英美央行即將下調利率，但存款向定期轉移預期仍然持續、貸款增長面臨壓力，加上匯控近年出售業務，將影響匯控的收入，該行認為目前市場未完全反映減息影響，對匯控2025年和2026年業績預期有下調風險。支出方面，摩通指內地解決房企問題方案仍有不確定性，信貸減值損失仍然會是風險，而營運成本仍有通脹帶來的上升壓力。

或加強省成本措施

是次為艾橋智獲委任為新行政總裁後的首次業績發布，彭博行業研究指出，他需要說服市場可以在減息環境下提升匯控利潤，減息令收入放緩，控制營運成本將再次成為關注焦點。本月市傳匯控放緩招聘並控制出差費用，反映該行將會加強成本節省措施，預期他將在今年底公布新的成本或成本效益比率目標。不過，匯控也要繼續投資以保持生產力和盈利能力，面臨兩難問題。