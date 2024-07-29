AI網上平台 及早識別學障

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

願途有限公司（Canpanion Group）共同創辦人徐琬婷、吳琬瑩表示，想到要研發一個網上平台，提早識別和訓練有特殊教育需要（SEN）學童（針對0至12歲），因為主流學校資源所限，很難在校內對這些學童因材施教，甚至連評估也要等候相當長時間。

冀數碼化解決資源不足問題

以她們所知，一個教育心理學家要跑7間學校，每個月只能去1間學校兩次。但教育心理學家其實要處理很多問題，並非單單評估學生有沒有SEN。因此，就算有家長或老師懷疑某個學生有SEN，往往要等候好幾個月才評估。若家長找私營機構評估，收費約8000元；非政府組織（NGO）收費稍廉宜，但也要數千元。

兩人強調，盡早發現十分重要，最好是在0至6歲這個兒童的黃金發展期內發現及識別到是哪些SEN問題。所謂黃金發展期，是指這段時間兒童非常快速發展腦部，其認知和學習能力特別敏銳，這段時間也是兒童形成基本人格特徵和社會關係的重要階段。若在這個階段開始對SEN學童因材施教，塑型的效果也比較好。但在香港，懂得對SEN學童因材施教、協助他們找到適合學習方式的人非常有限。若要長期個別跟進SEN學童，就更困難了。

所以她們想到，將SEN學童的評估和訓練盡量變成電腦化、遊戲化。借助軟件技術，尤其是近年突飛猛進的人工智能（AI）技術，包括自然語言處理技術（NLP）、深度學習技術，甚至人工智能技術生成內容（AIGC）等，將教育界針對SEN學童的訓練理論數碼化，變成具有多個級別難度的網上遊戲。

同時，蒐羅市場上已證實有效的訓練玩具，將各種玩法拍攝成短片，推介給家長和SEN學童，並讓家長透過網上平台訂購。希望在家長從旁協助和跟進的情形下，SEN學童大致上可以透過網上課堂自我訓練，只需配合小量的心理學家或行為治療師輔導。

自動產生評估報告

該網上平台的評估工作分成3部分：第一，評估小朋友是否達到其年齡的兒童發展里程碑，包括認知能力、語言能力、自理能力、社交情緒，以及大肌肉、小肌肉能力等。第二，評估他的多元智能有哪些較強、哪些較弱。第三，評估他是否有某些SEN特徵。

為高效運用資源，該網上平台現時只針對讀寫障礙、專注力不足/過度活躍症（ADHD）、自閉症這3種最常見的SEN；因為在亞洲，三者佔了SEN個案的80%以上。

整個評估過程盡量設計到遊戲化，例如小朋友需要配對圖形和顏色，逐漸提高難度，系統會暗中計算所需時間。另小朋友需要在開啟Webcam下，做出某些動作（如某個手指動作、單腳站立等），讓系統判斷其姿勢是否正常和標準。家長也需要回答個別問題，例如小朋友會否經常迴避別人目光等。

最後，系統會自動產生評估報告，包括一些建議，讓家長了解其小朋友是否有某些發展遲緩的先兆或某種SEN特徵，從而及早準備介入，尋找適當的訓練或治療。（根據現時的制度，若要完全確認學童有沒有SEN，仍然需要由教育心理學家、臨牀心理學家或醫生評估。）

她們約1年前開始籌備網上平台，找來兩名熟悉AI技術的IT人負責主要開發工作；其中一人是徐琬婷的學姐，曾經在微軟、Meta、Nvidia等大公司工作，在徐的邀請下，成為該公司首席科技官。另外，有逾15個專家擔任顧問，當中包括兩名分別熟悉特殊教育和電子學習的教育大學教授，以及一名臨牀心理學家。

遊戲短片配合實體玩具

現時，該公司和合作的專業人士仍在加緊開發內容，其中有10餘人專門拍攝短片，介紹有訓練用途的玩具的玩法。該公司希望，家長觀看短片後，可以親自教SEN學童如何玩，以訓練其手眼協調能力，或手部的穩定性等。

該公司月前與多家本地學校和NGO簽約合作，讓它們免費試用一段時間，估計最終可能會有4000個學生參加。該公司希望，這網上平台可趕及在9月初開學前正式推出家長版，今年底再推出學校版，服務幼稚園、小學、NGO和教育中心。兩個版本主要分別為學校版的數據分析和追縱功能較強大，適合處理較多用戶；家長版界面相對簡單，也較少專業術語。

相信家長版推出時，第一階段會有逾20個遊戲及逾50條短片；該公司已規劃約100個遊戲，只是需要更多時間來完成。

[新經濟新天地]