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袁國守：全球股票ETF助分散風險

【明報專訊】美股高處不勝寒？這問題，在好些人心中，可能問了10年以上，因今趟美股牛市，大大話話已維持15年，近日三大指數從高位回吐，再次令不少投資者忐忑不安。假如持重貨，並集中在美國科技巨擘，酌量減磅無可厚非；但若又怕「蝕底」，錯過再升的可能，那不妨將部分倉位轉至其他板塊及地區，其一簡單的方法，是把資金移至環球股票基金或ETF，分散風險。

若然過去幾年沒把個人投資重心轉移至美股，近年回報好不了哪裏去；相反，如個人投資組合核心為美股，且主要持有「美股七雄」（Magnificent Seven），又或簡單持有納指ETF（美：QQQ），單是過去一年回報逾兩成，相信少不免一點「自我感覺良好」。

然而，畢竟美股升了多年，估值不再便宜，納指計，現水位市盈率已達35倍（過去10年平均值約29倍），且上周急瀉，重新檢視投資組合有其必要。雖說「升市莫估頂」，但如重倉，甚至持有槓桿型ETF，是時候稍作「收斂」減磅，降低風險。

宏利：環球經濟仍處良好狀態

如還年輕，又或自問進取、風險承受能力高，想走完好些分析員口中的美股牛市「最後一里路」，不妨向科技巨企以外板塊或個股埋手，例如金融、生科和中小企股。當中，中小企股尤其值博，因聯儲局於9月減息的機會接近百分百，即減息周期即將展開，借貸成本趨降下，中小企勢將受惠，近日反映美國小型股表現的羅素2000指數ETF（美：IWM）起動，突破橫行區間頂部，有望進一步追落後，值得跟進。

若人到中年甚至晚年，不想全副身家繼續押注美股，但又怕錯過可能再升的機會，環球股票基金或ETF會是其一出路。顧名思義，環球股票基金或ETF「放眼全球」，涉足多國股票市場，一般美股比重佔其投資組合五至七成，其餘多分佈於日本、英國、歐洲及其他新興市場。

Vanguard Total World Stock ETF費用率低

展望後市，參考宏利投資管理亞洲區資產配置主管潘樂勤（Luke Browne）的分析，環球經濟仍處於良好狀態，儘管最近經濟增速放緩，但在強勁的消費活動推動下，美國經濟仍處於領先地位；另外，經濟體如歐洲、日本和中國已呈現出穩定和改善迹象。換言之，環球股市有望進一步做好，如想捕捉全球股市潛在升幅，國際股票基金/ETF會是上佳工具，當中可留意年總費用率僅0.07%的Vanguard Total World Stock ETF （美：VT）。此ETF表現緊貼FTSE Global All Cap Index走勢，截至今年6月30日，北美股票比重佔65.4%、歐洲佔14.8%，新興市場和太平洋各佔9.8%，過去1年累升近16%。

十大持股方面，除了耳熟能詳的大型科技股如微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）和台積電（台：2330）外，還有出產抗癡肥藥的禮來藥廠（Eli Lilly）（美：LLY），VT覆蓋全球近萬家大中小企業，風險較QQQ及IWM更分散。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]