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航班取消或延誤 旅保賠償須知

【明報專訊】上周颱風格美吹襲台灣，多班本港往返台北、高雄及沖繩的航班受影響，需要取消或延誤。若於出發前已購買旅遊保險，因惡劣天氣導致航班取消或延誤的損失，一般也可得到保障，惟要留意涉及公司營運問題或超賣機票的取消或延誤，則未必可獲旅遊保險賠償，選擇時宜留意相關條款。

明報記者 劉敬華

就航班取消或延誤，旅遊保險一般保障因不可預測的突發狀况，而導致航班取消或延誤所帶來的損失，如未使用及不能退回之預繳交通費、酒店住宿費、活動門票、主題公園門票及簽證費等，以及因行程變更而衍生的額外開支，如臨時訂酒店，以及增加的交通費用等。要留意的是，各保險公司保障的突發狀况範疇或有所不同，目前大多數旅保保障的範疇主要有三大類，一為導致飛機未能安全起飛的突發因素，如遇惡劣天氣，又或飛機機件發生故障等；二為或影響旅程安全的不可預測因素，如於保單生效不少於一天後，目的地因出現天災或傳染病等，發出外遊警示；三為乘客自身的特定突發因素，如受保人自身或家人患重病，受保人被傳召擔任證人或出任陪審團等。

索延誤賠償須達到要求時數

即使屬旅保保障的突發狀况，要索取航班延誤賠償，需要達到要求的時數，一般為5至6個小時。是次比較的旅遊保中，只有安聯旅遊保險、保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃及蘇黎世「自在旅遊」保險的旅程延誤現金津貼，以5小時開始計算，而比較三者中的最高賠償額，以保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃可提供3000元保障額最高，惟要留意首滿5小時賠償額為200元，其後每延誤滿8小時的賠償額為400元，而安聯旅遊保險的每5小時賠償額則較高，為300元，最高賠償額為2000元。

部分旅遊保更可保障特定的延誤情况，如安盛「卓越」豐盛優遊樂單次旅程-至悠計劃及藍十字智在遊-環球旅遊單次保障（智選計劃）的旅程受礙保障中，均可就超額訂票導致未能在旅程中登上公共交通公具，而並未獲有關公共交通工具機構或第三者提供、補償或補貼的額外住宿及膳食費用，相關的最高保障額分別為5000元及2500元。要留意，部分未有列明可就航班機位超賣的延誤作出賠償的旅保，未必會就相關的延誤損失作出賠償。最近不時有廉航超賣影響個別旅客行程的新聞，若選擇乘坐廉航出遊，又擔心不幸遇上超賣，便要留意相關旅保是否保障此範疇。

還要留意的是，即使遇上為已投保旅保保障的不可預測狀况，導致行程取消或延誤，也必須提交證明文件，方可獲得賠償。以航班取消或延誤為例，便可能要提供航空公司發出的航班取消證明或航班延誤證明、登機證、購買機票收據、酒店訂房收據，受影響的交通及入場門票的購買憑證等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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