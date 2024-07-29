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溫傑：銳意拓新能源業務 益美說到做到

【明報專訊】我們的研究團隊會積極與不同上市公司會面及交流，因此除大家已熟悉的大型藍籌股之外，亦會介紹部分具潛力或正在轉型的中小型股。本周分享的公司是益美國際控股（1870），旗下共有兩個業務分部，分別為永久吊船業務及綠色新能源業務。

據管理層解釋，前者為舊有業務，仍佔總收入絕大部分；後者為近年致力發展的新業務。由於綠色新能源業務較具潛力，加上是未來業務發展的重點，因此本文專注於此範疇。

根據2023年年報，公司於期內開展電力現貨系統開發、直購電服務及代理交易等業務。管理層亦表示往後將持續發展多元化新能源業務，並持續尋找投資機會。事實上，管理層可算是說到做到，近期發布了多項公告，都與新能源有關，反映了他們的執行力。

首先，公司於5月17日發出有關收購行動的補充公告，進一步詳細闡述其收購Future Energy Auckland Ltd.（其主要在新西蘭從事可持續能源產品的設計、銷售、安裝及維護，包括但不限於太陽能電池板、電池、電動車充電解決方案、熱水泵及空調）51.22%股權的原因及好處。簡言之，透過利用目標公司的專業知識、 經驗及業務聯繫，有望支持益美於新西蘭及其鄰近地區發展綠色新能源業務。上述交易最終於7月5日順利完成，投資者往後可持續關注相關的業務展進程。

另外，公司於7月11日發布另一則自願公告，講述公司與San Lorenzo Ruiz Builders And Developers Group, Inc.（SLRB，於菲律賓擁有總容量超過7000兆瓦可再生能源組合，該等項目目前具有當地能源部可再生能源服務合約）訂立一份諒解備忘錄。根據該備忘錄，益美與SLRB同意建立合作框架，以評估、規劃、開發及實施後者於菲律賓部分太陽能及抽水蓄能水電項目（容量總計將高達約5500兆瓦）。若雙方未來落實合作，顯示益美成功進一步拓展其新能源業務。

最新自願公告於7月16日刊登，內容有關公司的新能源業務更新。根據此公告，計早前分別取得廣東及山東兩地電力交易中心的市場售電許可牌照，以開展售電業務後，現時進一步取得湖南電力交易中心的相關牌照，往後將能夠直接參與當地電力市場的電力零售交易和綠電交易。

管理層指未來將在電力交易領域積極拓展業務，以提升市場佔有率，從而穩步推進整體綠色新能源業務。作為背景資料，上段提到的廣東和山東售電業務，目前正順利開展，客戶年用電量規模逾14億千瓦時；後續公司計劃繼續在山西省等地拓展業務。若上述新能源業務得以成功擴展，將有利公司盈利及估值提升，建議可繼續密切留意其業務情况，以及財務數據變化。由於公司正積極發展新業務，有機會需要進行額外融資，或令股價帶來波動。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]