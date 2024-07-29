moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：日央行本周議息 主宰日圓後市

【明報專訊】三中全會後，人行全面減息，反映當局積極支持經濟增長的立場，但有分析認為，全球已步入減息周期，中國貨幣政策仍傾向保守，A股和港股難免受拖累，恒指上周曾失守萬七關口，全周累跌396點或2.28%，連挫兩周。

往前看，不管特朗普還是賀錦麗當選美國總統，以目前美國對華政策來看，中美緊張關係難一時三刻解決，意味受惠全球化的中國經濟，正面臨「去全球化」衝擊，故投資部署上宜「不變應萬變」，短期先看恒指能否守穩17,000點，一旦再次失守，恐逐步下試16,500點。

美股上周亦顯著回吐，市場氣氛轉趨審慎，加上美股陸續公布季度業績，因此不如趁這段反覆市况多做功課，微軟（美：MSFT）與超微半導體（美：AMD）雙雙於明天（30日）派成績表，Meta（美：META）則於本周三（31日）放榜。

此外，本周聯儲局和日本央行議息，市場預估日央行可能討論加息，刺激日圓兌美元急升，觸發日圓套利交易拆倉，但若日央行收緊貨幣政策力度不符預期，日圓或再度貶值，不得不防。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]