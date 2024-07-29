袁國守：日央行本周議息 主宰日圓後市

往前看，不管特朗普還是賀錦麗當選美國總統，以目前美國對華政策來看，中美緊張關係難一時三刻解決，意味受惠全球化的中國經濟，正面臨「去全球化」衝擊，故投資部署上宜「不變應萬變」，短期先看恒指能否守穩17,000點，一旦再次失守，恐逐步下試16,500點。

美股上周亦顯著回吐，市場氣氛轉趨審慎，加上美股陸續公布季度業績，因此不如趁這段反覆市况多做功課，微軟（美：MSFT）與超微半導體（美：AMD）雙雙於明天（30日）派成績表，Meta（美：META）則於本周三（31日）放榜。

此外，本周聯儲局和日本央行議息，市場預估日央行可能討論加息，刺激日圓兌美元急升，觸發日圓套利交易拆倉，但若日央行收緊貨幣政策力度不符預期，日圓或再度貶值，不得不防。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]